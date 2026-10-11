新加坡F1大獎賽 產業鏈受惠帶進逾30億觀光財

馬來西亞承辦一級方程式（F1）賽事後，F1新加坡大獎賽本周末接連登場。經濟分析師指出，新加坡大獎賽每屆比賽約可帶來新幣1.3億元（約新台幣32億元）觀光額外收入，搭配周邊國際活動，為新加坡挹注巨大的觀光動力。

受中東衝突影響，F1巴林大獎賽（Bahrain Grand Prix）移師馬來西亞雪邦國際賽道（Sepang International Circuit）承辦，這是馬來西亞自2017年後再次舉辦F1大獎賽，這場比賽2日至4日登場，隨後是9日至11日登場的新加坡大獎賽（Singapore Grand Prix）。

新加坡大獎賽每屆比賽約可帶來新幣1.3億元觀光額外收入，加上周邊乘數效應得以成為穩定經濟來源，促使資金流入中小企業、提升整體經濟實力。

馬來亞銀行（MayBank）經濟分析師李順榮接受中央社訪問表示，F1的影響力不僅在於賽車本身，還在於其周邊的各項活動以及其他盛會，這些活動往往是會議與展覽，例如一些家族辦公室論壇、加密貨幣相關的活動，為新加坡帶來了巨大的觀光推動力。

「這些觀光業增額收入對於新加坡的企業、旅宿餐飲業者來說，可以受惠於相對可預期的營收來源」，李順榮說，企業須運用觀光客湧入新加坡所帶來的商機，將目標鎖定在海外訪客身上，進而帶動實質經濟助益。

對於馬來西亞與新加坡賽事接連登場，他指出，兩場賽事具有互補性，雪邦賽道是日間賽事，而新加坡則是夜間賽事，或許能合理化旅客安排聯合行程、在此地區停留更長時間，受惠的不僅是面向觀光客的企業，還包括B2B（企業對企業）的產業鏈，可能是活動場地布置、清潔服務或是任何實際為活動提供服務的產業。

馬來西亞理工大學副教授拉扎利（Muhammad Najib Razali）告訴中央社，雪邦能在相對倉促時間內接替巴林，且緊接著由新加坡接棒賽事，展現出東南亞具有連續舉辦全球頂級盛事所需的航空連通性、旅宿接待量能等，也考驗著相關機構協調能力。

此外，為抓緊年底觀光熱潮，位於聖淘沙的環球影城自9月底至11月推出「萬聖節驚魂夜」，打造多個驚悚場景，包括在巷弄間回收舊貨物品的拾荒者「加龍古尼」（Karang Guni）、腹語師與木偶、機器人及直播空間等，並推出沉浸式鬼屋及互動表演。

除了景點，有復古邊車（sidecar）業者推出F1賽道行程，走的路線是賽車經過的地點，不僅能體驗賽車手狂飆時的景色，還能近距離觀賞金沙酒店建築。邊車通常加裝在機車車側，將車輛從二輪變成三輪的樣式，也稱為側車或掛邊車。