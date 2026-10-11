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颶風衝擊石油供應 美釋出最多400萬桶戰略儲油

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國今天批准自戰略石油儲備中釋出最多400萬桶原油，以應對伊塞亞斯颶風（Hurricane Isaias）造成的東南部石油供應中斷問題。

法新社報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）透過聲明表示，根據這項「緊急交換」措施，埃克森美孚（Exxon Mobil）與英國石油公司（BP）美國分公司分別可取得最多200萬桶原油，以協助維持煉油廠運作。

能源部表示，這兩家石油巨頭必須在2027年將原油歸還戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve，SPR），且歸還量必須高於借調額度，以當作額外的「實物利息」。

颶風伊塞亞斯9日以2級颶風登陸佛羅里達州，墨西哥灣（Gulf of Mexico）沿岸地區的石油生產受到嚴重影響。

自美國與以色列2月底對伊朗發動攻擊以來，美國已自原有的4億1500萬桶戰略石油儲備中提取1億3200萬桶，目前儲備量已降至1982年以來的最低水準。華府承諾將分階段釋出總計1億7200萬桶原油。

石油 颶風 戰略

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