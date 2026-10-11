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川普急了 找普丁提供柴油

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國總統川普9日在自創社媒真實社群寫道，他和俄羅斯總統普丁有非常成功的討論，雙方同意俄國將立即向美國與全球市場供應逾30萬公噸柴油、11月再供應50萬公噸，之後立即（增至供應）100萬公噸。

川普還寫道，俄國過一陣子後會追加300萬公噸柴油。美國財政部也核發臨時的一般許可，准許俄國柴油相關交易，期限至明年4月7日。

烏克蘭總統澤倫斯基隨即在X發文批評，這是烏克蘭的強大夥伴所做的軟弱決定，是「送給普丁的禮物」。

澤倫斯基接受Axios專訪時，語氣既惱怒又失望，流露出遭背叛的感受。由於普丁日前剛過生日，澤倫斯基說：「你知道，這看起來就像送給普丁的生日禮物。看起來糟透了。」

美國柴油供應吃緊，增加農民及卡車業者的成本，也加深能源推升通膨的疑慮。不過，有分析師認為，俄國煉油廠接連被烏克蘭攻擊，供貨能力存疑，初期供應量也有限，降價效果恐不大；不太可能讓燃料價格持續下跌。

道明證券策略師麥凱說，俄國能源設施能否供應普丁向川普承諾的數量仍有疑問；最大的疑慮就是煉油廠能不能辦到。

柴油 川普 澤倫斯基 俄羅斯

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