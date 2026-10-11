美明年AI支出將達GDP的5% SemiAnalysis預測金額逼近2兆美元

獨立研究機構SemiAnalysis創辦人帕特爾（Dylan Patel）說，明年全美的AI資本支出將逼近2兆美元，相當於美國國內生產毛額（GDP）的5%-6%。

帕特爾接受Big Technology Podcast主持人坎特羅維茨（Alex Kantrowitz）訪談的節目於9日播出。坎特羅維茨提到，美國資料中心與AI建設在2025-2032年間的支出，每年占GDP的3.63%。帕特爾則認為，實際數字要高出許多。

帕特爾預估，2027年全美在AI的資本支出將逼近2兆美元，涵蓋整個供應鏈各環節，而美國GDP總額約30兆美元，因此實際占比約落在5%-6%左右。

他認為，美國的支出規模遭低估，部分原因在於，過去鐵路建設的資本支出是花在蓋鐵路的那個國家，但現在美國的AI基礎設施很大一部分是給海外市場使用，例如歐洲使用OpenAI、Anthropic的大部分推論運算都在美國運行。

面對外界擔憂砸大錢的合理性，帕特爾指出，不能因支出龐大、短期營收未跟上，就斷言無法回本。帕特爾以1兆美元投資為例，認為若GPU可以用六年、資料中心可運作15年，那六年需產生約1.5兆美元營收，相當於每年需2,500億美元營收來支撐這筆投資。

帕特爾認為，光是OpenAI和Anthropic兩公司，明年12月時，合計營收就能達到6,000億到7,000億美元。另一名受訪者、SemiAnalysis團隊成員納諾斯（Jordan Nanos）則說，當AI模型有能力推動抗癌新藥或自駕車上市，這些潛在的商業回報會無比巨大，大眾往往習慣只用現有的Claude軟體訂閱費或詞元API計費模式來估算回報，完全低估未來的變現程度。

帕特爾也說，短期內企業員工總數或薪資未必減少，但會大幅提高產能。他以晶片設計產業為例，提及過去20年全美晶片設計工程師人數沒太大變動，但整體產值卻在自動化輔助工具的輔助下，爆發式成長。

如今有AI協助晶片設計，所有晶片又將迎來升級。企業在不擴編團隊的情況下，增加營收、拉高利潤，而這種模式有辦法複製到許多產業。

帕特爾看好Anthropic可望成為全球首家市值突破10兆美元的公司。他說，Anthropic目前在推論業務的毛利率已達到75%，在前沿模型上更高，且Anthropic幾無獲客成本（CAC）。