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iPhone Duo傳加單30% 台積電、鴻海等供應鏈吞補丸

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
市場傳出，蘋果即將發表的折疊機iPhone Duo加單30%。路透
市場傳出，蘋果即將發表的折疊機iPhone Duo加單30%。路透

市場傳出，蘋果即將發表的折疊機iPhone Duo加單30%，而iPhone 18 Pro系列訂單總量並沒有改變，由於iPhone Duo單價遠高於iPhone 18 Pro系列，在價量齊揚之下，可望持續挹注台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）與新日興（3376）等供應鏈廠商第4季業績。

中國大陸「證券時報」昨（10）日報導，蘋果供應鏈人士透露，蘋果結構性調整2026年秋季手機新品訂單量，並對iPhone Duo加單30%，但總量仍未超過1,000萬台。同時，蘋果對iPhone 18 Pro砍單10%到15%，對iPhone 18 Pro Max加單10%到15%，因此，iPhone 18 Pro系列總訂單量未變。蘋果供應鏈人士表示，「這意味著銷量在往更高價值產品傾斜，所以整體利好蘋果供應鏈公司業績」。

市調機構Counterpoint預測，蘋果首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出600萬台。該機構資深分析師林科宇表示，相較於蘋果一般iPhone的銷量，iPhone Duo的預估銷量較偏向利基型折疊機的水準，最終表現取決於蘋果增產的速度。

iPhone Duo將於10月16日在台灣及全球首波地區開放預訂，並於10月23日正式發售。鴻海是iPhone Duo獨家組裝廠，加上iPhone Duo一台要7.49萬元起跳，是蘋果史上最貴的智慧手機，若蘋果加單30%，加上又是高單價產品，可望帶動鴻海第4季業績上揚。

iPhone Duo iPhone iPhone 18 Pro 鴻海 供應鏈 台積電

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