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美國337條款：進口行為若存在不正當競爭 將進行調查
美國337條款，屬於美國當地「行政救濟」措施，最初在美國1930年關稅法第337章節中出現，經多次修訂，目前的規定是進口行為如果存在不正當競爭，且在美國境內有相應存在或正在建立中的產業，美國國際貿易委員會根據美國國內企業申請進行調查，其範圍包括著作權、商標、專利等侵權行為，以及涉及營業秘密、廣告不實等行為。
其中90%以上的337條款案件涉及專利侵權，60%的案件，原告和被告會達成和解，不會進入審判的訴訟程序，且多以給付授權金收場。若進入審判階段，原告和被告各有五成機率勝訴。
如果ITC對某商品作出裁決，這個商品可能不准繼續進口到美國境內。違反337條款的要件，包括此一商品侵害有效的美國專利、商品進口到美國以及其智慧財產權為美國國內產業所使用。
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