費半收黑 台積ADR臉綠…本周兩大事牽動Fed決策

美股三大指數9日收高，標普500指數再度逼近歷史新高，但晶片股續跌，油價和公債殖利率仍居高不下。本周隨著美企第3季財報季開鑼、及通膨數據公布，將檢驗企業獲利能否抵銷高利率壓力，也牽動聯準會（Fed）本月利率決策。

道瓊工業指數9日上漲423.31點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.6%，周線也全面上揚。但晶片股未隨大盤反彈，費城半導體指數續跌0.4%，台積電（2330）ADR跌1%，周線各跌4.3%和4.1%。台積電ADR連四日下跌，較台北交易溢價縮為13.3%。

美國公債殖利率仍接近近日高點。美國2年期公債殖利率上升3.6個基點至4.789%；美國10年期公債殖利率上升1.1個基點至5.243%。紐約原油期貨漲0.4%，收每桶91.85美元；布蘭特原油收在每桶104.72美元。

川普8日才在自家社群平台Truth Social說，不會在期中選舉前攻擊伊朗，緩和戰事升高疑慮，但9日被記者問及為何華府要等選後才回應而非立即行動，川普說，「我們或許會，等著瞧」，似未排除提前對伊朗發動攻擊的可能性。

展望未來一周，摩根大通、高盛、花旗及富國銀行將於13日公布財報，摩根士丹利、美國銀行及貝萊德則於14日接棒。嬌生和聯合健康集團也將在本周公布業績。

宏利投資管理聯席首席投資策略師米斯金表示，若金融業者本周交出好成績，市場可能鬆一口氣。Keeley Gabelli基金經理人雷納德（Brian Leonard）則說，企業能提供多少明確展望，將決定市場疑慮是減輕還是加深。

FactSet指出，若企業普遍優於預期，獲利增幅可能達35%。若成績符合預期，標普500企業將連續四季獲利成長超過25%，遠高於過去十年約12%至13%的平均水準，反映AI資料中心擴建持續帶動業績。

獲利快速增加，也使標普500預估本益比從去年底約22倍降至19倍。但財報優於預期，未必就能帶動股價上漲。FactSet指出，上季業績超出預期的企業，股價反應不如往常，未達預期者受到的懲罰也較小。

14日公布的9月消費者物價指數（CPI），是Fed於10月27日至28日開會決策前的重要數據。FactSet調查預估，9月CPI年增率將從上月3.4%升至3.6%；路透調查則預估為3.7%，扣除食品與能源的核心CPI年增率為2.5%。15日公布的生產者物價指數（PPI）及零售銷售將提供更多線索。

消費者已感受到壓力。密西根大學10月消費者信心指數初值從9月的48.1降至46.3，對當前經濟狀況的評價更創歷來最低，反映燃料價格偏高、借款成本上升及聘僱放緩。

Nationwide首席市場策略分析師哈克特認為，獲利和AI投資仍支撐成長股，但長期利率偏高、能源推升通膨，以及漲勢集中於少數股票，都使市場更經不起業績不如預期的打擊。