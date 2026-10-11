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能源吃緊 川普放行俄柴油

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者陳儷方／綜合報導

美國總統川普九日在自創社媒真實社群寫道，他和俄羅斯總統普丁有非常成功的討論，雙方同意俄國立即向美國與全球市場供應逾卅萬公噸柴油、十一月再供應五十萬公噸，後續供應也將立即增至一百萬公噸。

川普還寫道，俄國過一陣子後會追加三百萬公噸柴油。美國財政部也核發臨時的一般許可，准許俄國柴油相關交易，期限至明年四月七日。

烏克蘭總統澤倫斯基隨即在Ｘ發文批評，這是烏克蘭強大夥伴所做的軟弱決定。澤倫斯基接受Axios專訪時，語氣既惱怒又失望，由於普丁日前剛過生日，澤倫斯基說，「這看起來就像送給普亭的生日禮物。看起來糟透了。」

美國柴油供應吃緊，由於柴油多用於貨車、卡車，很多農業機器、重型機具也都需要柴油做為推力，所以柴油的短缺或漲價，直接影響的是商業運作，不僅增加農民及卡車業者的成本，也加深能源推升通膨的疑慮。

不過，有分析師認為，俄國煉油廠接連被烏克蘭攻擊，供貨能力存疑，初期供應量也有限，不太可能讓燃料價格持續下跌。

道明證券策略師麥凱說，俄國能源設施能否供應普丁向川普承諾的數量仍有疑問；最大的疑慮就是煉油廠能不能辦到。

中經院第三所高級分析師鄭睿合指出，俄羅斯原本就是原油大國，具有一定的產能及輸出能力，雖然是有爭議的經濟體，但不影響其生產柴油的能力，只要俄羅斯可對全球輸出，就能緩解全球因荷莫茲海峽衝突而導致的柴油價格飆漲問題，「若俄羅斯能順利輸出柴油，對全球柴油短缺及價格抑制，會有點幫助」，基於全球能源安全，他認為某種程度是可以放寬管制的。

鄭睿合也認為，雖然俄羅斯的生產設備遭到攻擊，但跟中東生產設備受破壞的程度及運輸受阻情形比起來，還算是仍可正常運行的程度，要出口還是可以出口，俄羅斯遭受的只是軟性的經濟制裁，而非真正的物理性破壞。

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