美發動337調查波及台灣科技廠 廣達、鴻海、台達電等列為被訴方

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查。被調查公司包括立訊精密、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）等企業。

調查產品範圍，包括垂直電力傳輸系統及其元件，用於資料中心伺服器、人工智慧和雲計算系統，為人工智慧（AI）加速器、張量處理器（TPU）、圖形處理單元（GPU）和中央處理單元（CPU）供電，以及含有上述系統的計算系統。

涉案產品美國海關編碼包括8501、8504系列、8542等，覆蓋電源轉換器、積體電路相關產品。

多家企業被列為被訴方，包括立訊精密，以及旗下的重要子公司立訊技術；鴻海精密，以及旗下富士康、鴻佰科技、FII USA Inc、Ingrasys Technology USA Inc。台達電子以及旗下Delta Electronics （Americas） Ltd、DET Logistics（USA） Corporation。廣達電腦以及旗下雲達科技、雲達科技美國公司、廣達電腦美國公司。

其他列名被告企業，還有總部位於美國的芯源系統，總部位於德國的英飛凌，總部位於美國的偉創力，總部位於加拿大多倫多的天弘科技。

透過啟動此次調查（337-TA-xxx），美國國際貿易委員會（USITC）尚未就案件的實質問題作出任何決定。

USITC的首席行政法官將把案件分配給其中一位行政法官（ALJ），該法官將安排並舉行證據聽證會。行政法官將初步裁定是否存在違反第337條的行為；該初步裁定需接受美國國際貿易委員會的審查。

美國國際貿易委員會將在最可行的時間內對調查作出最終裁定。

在調查啟動後45天內，美國國際貿易委員會將設定完成調查的目標日期。

美國國際貿易委員會（USITC）在337條款案件中發布的救濟命令一經發布即生效，並在發布後60天內成為最終決定，除非在此60天內美國貿易代表基於政策原因否決該命令。

【小辭典】美國337條款是什麼?

美國337條款，屬於美國當地「行政救濟」措施，最初在美國1930年關稅法第337章節中出現，經多次修訂，目前的規定是進口行為如果存在不正當競爭，且在美國境內有相應存在或正在建立中的產業，美國國際貿易委員會根據美國國內企業申請進行調查，其範圍包括著作權、商標、專利等侵權行為，以及涉及營業秘密、廣告不實等行為。

其中90%以上的337條款案件涉及專利侵權，60%的案件，原告和被告會達成和解，不會進入審判的訴訟程序，且多以給付授權金收場。若進入審判階段，原告和被告各有五成機率勝訴。

如果ITC對某商品作出裁決，這個商品可能不准繼續進口到美國境內。違反337條款的要件，包括此一商品侵害有效的美國專利、商品進口到美國以及其智慧財產權為美國國內產業所使用。(林奇賢)