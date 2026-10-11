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美AI訂單多 台廠須警覺專利風險

聯合報／ 記者歐芯萌蕭君暉／台北報導

美國國際貿易委員會（ＵＳＩＴＣ）公告發起三三七調查，涵蓋多家台廠。學者分析未來兩套劇本發展，一是證明台廠未侵權，二是調查結果有利於美國該申訴公司，雙方可能尋求和解。學者提醒，台灣人工智慧（ＡＩ）訂單高度仰賴美國市場，未來對關鍵技術的專利風險，須更提高警覺。

針對此次三三七調查，東海大學經濟系教授邱達生分析，從目前資訊來看，申訴方為一家美國電源技術公司，調查標的非一般電子產品，而是「ＡＩ伺服器供電技術」，申訴方可能認為部分台廠在該領域使用其技術而涉嫌侵權，進而發起調查。

談及對台灣產業影響，邱達生認為，短期來看影響有限。

但他提醒，長期來看，台灣ＡＩ產業訂單與出口高度仰賴美國市場，占比高達七至八成，在高度集中情況下，台灣除須重視美國市場需求變化外，對於關鍵技術「專利風險」也須提高警覺。

不過，投資人無須過度恐慌，邱達生指出，台灣科技大廠都具備相當完整的法務團隊，應對這類國際訴訟早已「司空見慣」，無論過去反壟斷官司或反傾銷調查，台廠都有豐富應對經驗，類似情況並非難得一見。

對於此案是否涵蓋地緣政治意涵？邱達生直言，若將此單一事件定論為「美國政府刻意打壓台灣ＡＩ產業」，那真的過於悲觀，他強調，目前尚無法如此解讀，現在仍處於初步階段，且申訴方僅是一家電源公司，屬於個案，涉及的供電技術範圍也並非全面性。

事實上，此次三三七調查是Vicor之前控訴台達電侵權案的延伸，台達電也已經表示，並沒有侵權問題，且已在美國法院提出反訴，指控Vicor侵害台達電的專利，因此，被波及的系統組裝廠目前只能靜觀其變。

系統組裝廠因為採用垂直供電系統與相關零組件，而遭受到侵權控訴的波及，目前先靜觀其變，持續密切觀察後勢變化。

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