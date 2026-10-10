駐匈代表：台匈合作潛力升溫 看好AI與半導體業布局

今年匈牙利政局出現變化，也為台匈在政治、經貿及科技領域合作開啟新的可能性。駐匈牙利代表王翼龍表示，隨著匈牙利新政府重視外來投資多元化，加上台灣在高科技產業的優勢，AI與半導體將是台灣深化中東歐合作的重要切入點。

今年4月，匈牙利政壇迎來重大轉變，新總理馬格雅（Péter Magyar）領導的「尊重與自由黨」（TiszaParty）在國會大選中獲勝，總理奧班（Viktor Orban）結束長達16年的執政，政權更替為匈牙利內政、外交與經濟政策帶來新變數。

新政府上台後，外資政策、歐盟關係與對外合作方向備受關注，也為台匈政治、經貿與科技合作帶來新的觀察契機。

談及台匈關係，王翼龍接受中央社專訪時表示，儘管台灣與匈牙利過去面臨一定的政治環境挑戰，但雙方在經貿、科技、文化及教育等領域仍維持穩定交流，展現高度合作韌性。

●新政府推動外資多元化 台匈合作可延伸AI與半導體

在經貿方面，王翼龍表示，匈牙利十多年前即是台灣在歐洲的重要投資市場，近年雙邊經貿往來持續穩定。其中，鴻海（Foxconn）憑藉AI伺服器製造與出口，帶動當地相關產品出口，成為匈牙利出口成長重要推手，展現台灣高科技產業的競爭力。

他指出，「AI與半導體將是台灣深化中東歐合作的重要切入點」。AI伺服器產業的發展有望帶動零組件、設備與上下游廠商赴匈投資，逐步形成AI與半導體產業聚落。

回顧台灣和中東歐國家近年關係，台灣已在波蘭、捷克與斯洛伐克等V4國家累積半導體產業合作經驗。王翼龍指出，匈牙利新政府也重視V4國家的合作，「我覺得會有發酵的效應。一旦匈牙利新政府了解到，在AI跟半導體產業與台灣合作非常有潛力，我相信很快會看到一些進展跟正面消息。」

此外，新政府上台後維持對外資開放態度，同時強調投資來源和產業的多元化、提高補助透明度，以及加強環境與經濟效益審查。

王翼龍表示，「外來投資多元化，就這點來說，對我們台商絕對是有更大的商機」。目前駐匈代表處已協助台商對接新政府相關貿易單位，部分業者開始評估投資；近期台灣電腦產業公會和中東歐商貿團也陸續赴匈交流，積極掌握投資機會。

除經貿合作，台匈雙方在科技人才培育方面也有長期交流。王翼龍表示，台灣國科會與匈牙利相關科研機構多年來持續推動人才交流，每年均有匈牙利專家及科技人才赴台研習，深化雙方科技合作。

談及西巴爾幹地區的布局，王翼龍指出，台灣經貿與科技實力受到當地國家重視，雙方在貿易、文化、科技及教育等領域建立聯繫。

駐匈牙利代表處近期與美國駐地機構合作，在科索沃首都舉辦相關海外工作坊，並透過與歐洲復興開發銀行（EBRD）等國際機構的合作，推動台灣與西巴爾幹地區的交流及發展計畫。

王翼龍表示，台灣可透過匈牙利與西巴爾幹地區的既有聯繫，深化中東歐及西巴爾幹合作，藉由區域平台拓展經貿與科技交流，提升在當地的影響力。

●台匈文化交流熱絡 多瑙河美景、特色美食展現魅力

在文化交流方面，王翼龍指出，駐匈代表處長期舉辦「Taiwan Dox 紀錄片」影展，今年將邁入第10屆，增進當地民眾對台灣文化的認識。此外，近期台灣舞蹈團體何曉玫赴匈演出，匈牙利交響樂團也赴台表演，台灣當代視覺藝術展覽也獲當地民眾關注。

教育方面，布達佩斯有2所大學設立台灣講座，介紹台灣文化、科技及社會發展，選修學生已從最初數十人增加至上百人，顯示當地青年對台灣的興趣提升。台匈雙方也透過獎學金計畫，支持學生赴對方國家研究與交流；近年更有不少台灣學生赴匈牙利攻讀醫學學位。

王翼龍也分享匈牙利的觀光特色，認為當地兼具歷史文化、自然景觀與多元美食，值得台灣旅客深入探索。

布達佩斯以多瑙河沿岸景觀聞名，國會大廈與河岸建築交織出獨特的城市風貌。首都之外，匈牙利各地有不同特色的歷史城鎮，而巴拉頓湖（Lake Balaton）更是匈牙利與周邊國家旅客喜愛的度假地點。

美食方面，王翼龍推薦，匈牙利燉牛肉湯（Gulyás）是當地代表性料理之一，風味與台灣牛肉湯料理相近；傳統炸麵餅Lángos則以酥香口感著稱，也讓人聯想到台灣的小吃蔥油餅。當地飲食以肉類料理為主，野豬、鹿肉及燉煮料理也值得旅客體驗。

王翼龍表示，觀光能讓民眾更認識匈牙利，也有助於促進兩地人民之間的交流與理解。