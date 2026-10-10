中國學者：中歐競合共存未變 「邊打邊談」料成常態

中歐貿易與投資諮商第二次會議昨天在北京落幕。中國學者認為，中歐透過本輪磋商管控了經貿領域的摩擦，避免直接進入貿易戰，為進一步對話爭取了緩和空間；但雙方合作與競爭共存的局面並未改變，「邊打邊談」預料將成為常態。

中國商務部長王文濤與歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）8至9日在北京舉行中歐貿易與投資諮商第二次會議。歐盟形容雙方進行了務實且富有成效的討論，並達成了系列成果與共識；中國商務部今天則在官網針對備受關注的電動汽車和油電混合動力汽車貿易議題表示，雙方作了深入討論，避免了局面升級。

香港明報今天引述上海復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純表示，本次磋商達成了積極成果，既表達了雙方的合作意願，也提出了具體方案，有效管控了中歐經貿領域當前的分歧，避免雙方直接進入貿易戰，為進一步對話爭取了緩和空間。

報導提到，本輪磋商前夕，歐洲方面釋放強硬訊號，9月底便開始有媒體披露，德法向歐盟要求強化對中國貿易的防禦措施。

報導另援引中國商務部國際貿易經濟合作研究院歐洲研究所所長姚鈴說，「這凸顯德法對自身產業競爭力下降的焦慮」。

據報導，歐盟峰會將於15至16日舉行，外界視此為中歐經貿走向的重要觀察窗口。歐盟將在峰會報告這次磋商成果，德法有關強化對中國貿易防禦的提議也將在峰會接受討論。

姚鈴認為，歐盟若執意採取單邊貿易限制，必然引發中國反制，這既損害中歐產業鏈供應鏈合作，也衝擊多邊貿易規則，對雙方造成更多不利影響。

姚鈴進一步表示，中歐經貿關係已進入競爭與合作共存狀態。雙方產業間競爭未來必然更加激烈，歐盟對中國技術性壁壘增多，競爭與磋商將繼續並行；在綠色轉型、產業鏈供應鏈層面，雙方合作仍將持續，但需探索更加有效的路徑。雙方經貿關係不會斷裂，將在管控分歧和選擇性合作之間動態平衡，「邊打邊談」可能成為常態。