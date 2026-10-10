美對鴻海、台達、廣達發起337調查 學者指「僅單一申訴個案」：短期影響有限

美國國際貿易委員會（USITC）10日公告，啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查，涵蓋鴻海（2317）、台達（1309）、廣達（2382）等多家半導體業台廠。東海大學經濟系教授邱達生分析，此案僅為單一美國電源公司的申訴個案，對台灣短期的影響十分有限。

美國USITC指出，此次337調查的產品，主要應用於資料中心伺服器、AI和雲計算系統，負責為AI加速器等核心運算硬體供電。被訴方包含：鴻海（含旗下富士康、鴻佰科技、FII USA Inc、Ingrasys Technology USA Inc等）；台達（含旗下Delta Electronics (Americas） Ltd、DET Logistics (USA) Corporation）；廣達（含旗下雲達科技、雲達科技美國公司、廣達電腦美國公司等）。

針對此案，邱達生受訪時指出，從目前資訊來看，申訴方為一家美國的電源技術公司，其調查標的並非一般的電子產品，而是針對「AI伺服器的供電技術」。申訴方可能認為部分台灣企業在該領域使用了他們的技術而涉嫌侵權，進而發起調查。

邱達生評估，337調查首先需要一段時間進行。待調查結果出爐後，局勢發展有幾種可能：第一，可能證明台灣企業並沒有侵權；第二，若調查結果較有利於該美國電源技術公司，雙方也有可能想辦法尋求和解，例如台廠透過支付一部分的補償金來達成協議，「這些都是有可能的」。

談及此案對台灣的影響，邱達生認為，短期來看，影響真的很有限。」但他同時提醒，台灣的AI產業訂單與出口高度仰賴美國市場，占比高達將近七成到八成。在高度集中的情況下，台灣除了必須重視美國市場的需求變化外，對於關鍵技術的「專利風險」也必須提高警覺。

不過，投資人也無須過度恐慌。邱達生指出，台灣的科技大廠都具備相當完整的法務團隊，應對這類國際訴訟早已「司空見慣」。無論是過去的反壟斷官司或反傾銷調查，台廠都有豐富的應對經驗，類似情況並非難得一見。

針對市場擔憂此案是否帶有地緣政治意涵，邱達生直言，若將此單一事件定論為「美國政府刻意打壓台灣AI產業」，那真的太悲觀了。他強調，目前還不能往這方面去解讀，因為現在仍處於很初步的階段，且申訴方僅是一家電源公司，這屬於單一公司的個案，其涉及的供電技術範圍也並非全面性。

邱達生表示，AI伺服器是台灣目前訂單與出口的大宗，對帶動國內經濟成長扮演非常關鍵的角色。至於此次供電技術的調查，後續是否會擴大並影響到台灣AI伺服器整體的對美出口？他認為現在下定論還「言之過早」，但就短期看來，整體的狀況應是無虞的。