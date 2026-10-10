快訊

影／長達30分鐘！115年國慶煙火台東登場 1.9萬發點亮夜空

GDP贏南韓、薪水卻輸一大截！吳大任：台灣經濟榮景不是政府的功勞

影／國慶夜不平靜！中油燃燒塔光沖天 議員酸：聖火點燃

聽新聞
0:00 / 0:00

美對鴻海、台達、廣達發起337調查 學者指「僅單一申訴個案」：短期影響有限

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
美對多家企業發起337調查，涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等。圖為鴻海土城總部。聯合報系資料照
美對多家企業發起337調查，涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等。圖為鴻海土城總部。聯合報系資料照

美國國際貿易委員會（USITC）10日公告，啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查，涵蓋鴻海（2317）、台達（1309）、廣達（2382）等多家半導體業台廠。東海大學經濟系教授邱達生分析，此案僅為單一美國電源公司的申訴個案，對台灣短期的影響十分有限。

美國USITC指出，此次337調查的產品，主要應用於資料中心伺服器、AI和雲計算系統，負責為AI加速器等核心運算硬體供電。被訴方包含：鴻海（含旗下富士康、鴻佰科技、FII USA Inc、Ingrasys Technology USA Inc等）；台達（含旗下Delta Electronics (Americas） Ltd、DET Logistics (USA) Corporation）；廣達（含旗下雲達科技、雲達科技美國公司、廣達電腦美國公司等）。

針對此案，邱達生受訪時指出，從目前資訊來看，申訴方為一家美國的電源技術公司，其調查標的並非一般的電子產品，而是針對「AI伺服器的供電技術」。申訴方可能認為部分台灣企業在該領域使用了他們的技術而涉嫌侵權，進而發起調查。

邱達生評估，337調查首先需要一段時間進行。待調查結果出爐後，局勢發展有幾種可能：第一，可能證明台灣企業並沒有侵權；第二，若調查結果較有利於該美國電源技術公司，雙方也有可能想辦法尋求和解，例如台廠透過支付一部分的補償金來達成協議，「這些都是有可能的」。

談及此案對台灣的影響，邱達生認為，短期來看，影響真的很有限。」但他同時提醒，台灣的AI產業訂單與出口高度仰賴美國市場，占比高達將近七成到八成。在高度集中的情況下，台灣除了必須重視美國市場的需求變化外，對於關鍵技術的「專利風險」也必須提高警覺。

不過，投資人也無須過度恐慌。邱達生指出，台灣的科技大廠都具備相當完整的法務團隊，應對這類國際訴訟早已「司空見慣」。無論是過去的反壟斷官司或反傾銷調查，台廠都有豐富的應對經驗，類似情況並非難得一見。

針對市場擔憂此案是否帶有地緣政治意涵，邱達生直言，若將此單一事件定論為「美國政府刻意打壓台灣AI產業」，那真的太悲觀了。他強調，目前還不能往這方面去解讀，因為現在仍處於很初步的階段，且申訴方僅是一家電源公司，這屬於單一公司的個案，其涉及的供電技術範圍也並非全面性。

邱達生表示，AI伺服器是台灣目前訂單與出口的大宗，對帶動國內經濟成長扮演非常關鍵的角色。至於此次供電技術的調查，後續是否會擴大並影響到台灣AI伺服器整體的對美出口？他認為現在下定論還「言之過早」，但就短期看來，整體的狀況應是無虞的。

廣達 鴻海 富士康 電力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

雲端雙雄亞馬遜、Google搶電！與美核電龍頭簽合約 台廠沾光

經濟日報社論／AI熱潮下 金融業須防風險集中

中小股ETF績效「來電」 經理人：多家電子業是AI隱形冠軍

相關新聞

美對鴻海、台達、廣達發起337調查 學者指「僅單一申訴個案」：短期影響有限

美國國際貿易委員會（USITC）10日公告，啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查，涵蓋鴻海（2317）、台達（1309）、廣達（2382）等多家半導體業台廠。東海大學經濟系教授邱達生分析，此案僅為單一美國電源公司的申訴個案，對台灣短期的影響十分有限。

磨練30年後再來吧！專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

據韓國經濟新聞引述熟悉台積電內部事務的人士指出，馬斯克要實現Terafab晶片製造計畫，難度可能比把人類送上火星還高。

IMF與世銀年會將於曼谷登場 當局啟動居家辦公紓解交通

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會將於12日至18日在曼谷登場，預計將有來自191個國家、超過...

歐中汽車貿易磋商 中國商務部：避免了局面升級

中國商務部今天表示，中歐近日深入討論了電動汽車和油電混合動力汽車貿易，避免了局面升級。此前，歐盟官員指雙方已達成協議，可...

俄羅斯擬向美國增供柴油 專家：難紓解高油價壓力

美國能源政策專家表示，俄羅斯未來數月將增加對美國的柴油供應，但這項新協議恐怕難以有效降低居高不下的柴油價格，遑論紓解其他...

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美國總統川普竟宣布放行俄羅斯柴油出口，盼在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。