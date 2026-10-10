IMF與世銀年會將於曼谷登場 當局啟動居家辦公紓解交通

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會將於12日至18日在曼谷登場，預計將有來自191個國家、超過1萬5000名人士與會，包括各國央行官員、經濟政策制定者及商界領袖，共同探討全球經濟議題。

路透社報導，曼谷當局表示，政府機關將於12日、14日及15日實施居家辦公，以紓解交通壓力。13日原為國定假日，16日則另訂為政府機關及銀行特別假日，並請民營企業與國營事業考量實際情況，安排員工出勤。

當局表示，曼谷市中心的年會會場及21家官方指定飯店均已加強安全戒備。

觀光警察局長彭希安（Phongsiam Meekhanthong）表示，約500名觀光警察也將透過便衣部署、巡邏、無人機及車隊護衛等方式，協助維護會場、與會代表下榻飯店及觀光景點的安全，相關行動並將與約39個大使館協調。

泰國外交部指出，出席年會的外國領袖包括瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）。這將是22年來瑞士總統首度正式訪問泰國。此外，新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）也將出席。

泰國財政部預估，與會人士的消費可望為泰國經濟帶來10.5億至22.5億泰銖的收益。財政部並表示，當局將調派320多輛電動車接送與會人士，以減少碳排放。

曼谷市政府警告，10日至11日，曼谷及周邊省份預計將出現大雨至豪雨，可能造成局部淹水。2週前，曼谷部分地區才因3天累積降雨量達320毫米而發生淹水。