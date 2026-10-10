快訊

談話內容曝！蔣萬安、沈伯洋廣照宮短兵相接 2人握手短暫交談

阿Ken哭哭！送鳳梨酥給BIGBANG 太陽卻點名周董「謝謝大哥」

簡報共軍動向！韓媒爆美軍事與外交高官東京密會 傳AIT谷立言也出席

聽新聞
0:00 / 0:00

IMF與世銀年會將於曼谷登場 當局啟動居家辦公紓解交通

中央社／ 曼谷10日綜合外電報導
國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會將於12日至18日在曼谷登場。法新社
國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會將於12日至18日在曼谷登場。法新社

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會將於12日至18日在曼谷登場，預計將有來自191個國家、超過1萬5000名人士與會，包括各國央行官員、經濟政策制定者及商界領袖，共同探討全球經濟議題。

路透社報導，曼谷當局表示，政府機關將於12日、14日及15日實施居家辦公，以紓解交通壓力。13日原為國定假日，16日則另訂為政府機關及銀行特別假日，並請民營企業與國營事業考量實際情況，安排員工出勤。

當局表示，曼谷市中心的年會會場及21家官方指定飯店均已加強安全戒備。

觀光警察局長彭希安（Phongsiam Meekhanthong）表示，約500名觀光警察也將透過便衣部署、巡邏、無人機及車隊護衛等方式，協助維護會場、與會代表下榻飯店及觀光景點的安全，相關行動並將與約39個大使館協調。

泰國外交部指出，出席年會的外國領袖包括瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）。這將是22年來瑞士總統首度正式訪問泰國。此外，新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）也將出席。

泰國財政部預估，與會人士的消費可望為泰國經濟帶來10.5億至22.5億泰銖的收益。財政部並表示，當局將調派320多輛電動車接送與會人士，以減少碳排放。

曼谷市政府警告，10日至11日，曼谷及周邊省份預計將出現大雨至豪雨，可能造成局部淹水。2週前，曼谷部分地區才因3天累積降雨量達320毫米而發生淹水。

曼谷 世銀 IMF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

駐丹麥代表處辦國慶酒會 盼傳遞台灣是國際良善力量

3億美元打造！普吉島全新ICONPHUKET「南方奇觀地標」2029年開幕

科技巨頭齊聚川普高峰會！馬斯克、黃仁勳、蘇姿丰獲國家科學獎章

男演員王星被騙拍戲淪肉票細節曝光！4天遭轉賣3次 協商「自費贖身」換來絕望回應

相關新聞

磨練30年後再來吧！專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

據韓國經濟新聞引述熟悉台積電內部事務的人士指出，馬斯克要實現Terafab晶片製造計畫，難度可能比把人類送上火星還高。

俄羅斯擬向美國增供柴油 專家：難紓解高油價壓力

美國能源政策專家表示，俄羅斯未來數月將增加對美國的柴油供應，但這項新協議恐怕難以有效降低居高不下的柴油價格，遑論紓解其他...

IMF與世銀年會將於曼谷登場 當局啟動居家辦公紓解交通

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會將於12日至18日在曼谷登場，預計將有來自191個國家、超過...

歐中汽車貿易磋商 中國商務部：避免了局面升級

中國商務部今天表示，中歐近日深入討論了電動汽車和油電混合動力汽車貿易，避免了局面升級。此前，歐盟官員指雙方已達成協議，可...

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美國總統川普竟宣布放行俄羅斯柴油出口，盼在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

美對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查。被調查公司包括立訊精密、鴻海、台達、廣達等企業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。