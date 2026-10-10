磨練30年後再來吧！專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

據韓國經濟新聞引述熟悉台積電內部事務的人士指出，馬斯克要實現Terafab晶片製造計畫，難度可能比把人類送上火星還高。

報導引述三星高層、韓華證券分析師，以及熟悉台積電內部情況的人士指出，只要資金充裕，興建晶圓廠本身相對容易，但要利用晶圓廠以高良率生產晶片，則是截然不同的挑戰，複雜程度也高得多。

馬斯克對Terafab計畫抱持宏大願景，最終希望透過相關設施，創造高達1兆瓩（terawatt）的運算能力。英特爾是這項計畫的重要合作夥伴，預料Terafab將採用英特爾下一代14A晶片製造製程技術。

然而，儘管馬斯克雄心勃勃，韓國經濟新聞引述的多名專家認為，這項計畫可能難以實現，甚至根本不可能達成。韓華證券分析師朴俊勇（音譯）認為，Terafab計畫的重要性，在於試圖建立一套端到端的晶片供應鏈，涵蓋太空、自駕車及機器人等各種應用領域。朴俊勇說，英特爾的晶片製造經驗將是關鍵，有助特斯拉與SpaceX迅速建立生產體系，而不必耗費大量時間從零開始研發技術。

不過，一名三星官員對馬斯克的計畫抱持更批判的態度，強調晶片製造業的競爭實力，取決於多年來在提升良率的艱難過程中累積的專業知識。外界經常報導三星面臨晶片製造良率不佳的問題。這名官員說，要精細調校設備，使其達到量產所需的良率，並維持各道製程步驟的最佳組合，至少需要30年。

一名熟悉台積電內部運作的人士也認同這項看法，指出興建晶圓廠並不困難，但要在沒有製程波動與瑕疵的情況下穩定生產晶圓，難度則高得多。

半導體製造技術的進步，要求晶片製造商持續縮小電路尺寸。這名人士指出，即使只有一處瑕疵，或製程步驟出現幾秒鐘的時間差異，都可能影響良率。考量這些難題，該人士認為，晶片製造業不僅是進入門檻最高的產業，對馬斯克而言，利用星艦火箭把人類送上火星，恐怕還比讓Terafab達到穩定良率來得容易。