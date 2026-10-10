歐中汽車貿易磋商 中國商務部：避免了局面升級

中國商務部今天表示，中歐近日深入討論了電動汽車和油電混合動力汽車貿易，避免了局面升級。此前，歐盟官員指雙方已達成協議，可將中國輸歐油電混合動力汽車數量減少一半以上。

中國商務部長王文濤與歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）8至9日在北京舉行中歐貿易與投資諮商第二次會議，汽車產業議題受關注，中國低價產品對歐洲汽車產業造成衝擊，歐盟也一直試圖管控這類產品的進口。

塞夫柯維奇會後表示，雙方達成諒解，將調控中國對歐盟出口的油電混合汽車數量，削減幅度可能達目前的一半以上。中國商務部官網10日則公布對於這次會議的「解讀」。

中國商務部提到，雙方針對電動汽車、油電混合動力汽車貿易進行了深入討論，避免了局面升級，有力維護了中國企業的實際出口利益和中歐油電混合動力汽車貿易的穩定發展。

此外，中國商務部表示，雙方回顧了此前達成的電動汽車反補貼案價格承諾通用指導文件，歐盟將積極推進電動汽車案企業價格承諾和復審相關程序。

對於關稅議題，中國商務部說，雙方同意發揮貿易監測機制作用，探討在世貿組織規則框架下降低部分商品關稅的可能性，並就歐盟外國補貼條例展開技術對話。

在市場准入方面，雙方將繼續針對醫療器械、農產品等領域進行交流，並就歐盟對於逆變器項目的融資指導文件以及化妝品和藥品監管等問題保持溝通，以擴大雙向市場准入，推動中歐貿易動態平衡。

至於出口管制，這項解讀指出，雙方同意加強政策溝通，解決彼此關切，維護全球產業鏈供應鏈穩定；並稱歐盟將繼續推動解決（軍民）兩用領域對中國重點許可個案，並考慮對於中國貿易採取便利化措施。

雙方還將探討為兩用物項合規貿易相互提供便利，就出口管制領域的制裁清單列入和移除問題加強溝通，並在各自法律框架下，實質性啟動將相關對象移出彼此清單的程序。

中國商務部官員表示，中歐認為在新能源、人工智慧、服務貿易、數位經濟及綠色低碳等領域合作潛力巨大，並同意探討雙向投資合作。雙方商定於2027年3月召開第三次會議，並在此前保持各層級密切溝通，包括同年1月舉行部長級視訊會議。