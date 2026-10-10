快訊

跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治

美國對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

國慶交管文宣出包！志航基地圖示放共機「殲-10」 公路局火速致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

歐中汽車貿易磋商 中國商務部：避免了局面升級

中央社／ 台北10日電
歐盟貿易執委塞夫柯維奇。美聯社
歐盟貿易執委塞夫柯維奇。美聯社

中國商務部今天表示，中歐近日深入討論了電動汽車和油電混合動力汽車貿易，避免了局面升級。此前，歐盟官員指雙方已達成協議，可將中國輸歐油電混合動力汽車數量減少一半以上。

中國商務部長王文濤與歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）8至9日在北京舉行中歐貿易與投資諮商第二次會議，汽車產業議題受關注，中國低價產品對歐洲汽車產業造成衝擊，歐盟也一直試圖管控這類產品的進口。

塞夫柯維奇會後表示，雙方達成諒解，將調控中國對歐盟出口的油電混合汽車數量，削減幅度可能達目前的一半以上。中國商務部官網10日則公布對於這次會議的「解讀」。

中國商務部提到，雙方針對電動汽車、油電混合動力汽車貿易進行了深入討論，避免了局面升級，有力維護了中國企業的實際出口利益和中歐油電混合動力汽車貿易的穩定發展。

此外，中國商務部表示，雙方回顧了此前達成的電動汽車反補貼案價格承諾通用指導文件，歐盟將積極推進電動汽車案企業價格承諾和復審相關程序。

對於關稅議題，中國商務部說，雙方同意發揮貿易監測機制作用，探討在世貿組織規則框架下降低部分商品關稅的可能性，並就歐盟外國補貼條例展開技術對話。

在市場准入方面，雙方將繼續針對醫療器械、農產品等領域進行交流，並就歐盟對於逆變器項目的融資指導文件以及化妝品和藥品監管等問題保持溝通，以擴大雙向市場准入，推動中歐貿易動態平衡。

至於出口管制，這項解讀指出，雙方同意加強政策溝通，解決彼此關切，維護全球產業鏈供應鏈穩定；並稱歐盟將繼續推動解決（軍民）兩用領域對中國重點許可個案，並考慮對於中國貿易採取便利化措施。

雙方還將探討為兩用物項合規貿易相互提供便利，就出口管制領域的制裁清單列入和移除問題加強溝通，並在各自法律框架下，實質性啟動將相關對象移出彼此清單的程序。

中國商務部官員表示，中歐認為在新能源、人工智慧、服務貿易、數位經濟及綠色低碳等領域合作潛力巨大，並同意探討雙向投資合作。雙方商定於2027年3月召開第三次會議，並在此前保持各層級密切溝通，包括同年1月舉行部長級視訊會議。

歐盟 王文濤 塞夫柯維奇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中歐貿易投資磋商達16項成果 陸商務部：推動中歐貿易「向上平衡」

中歐貿易談判落幕 就油電車達成諒解、稀土出口提供便利

中歐貿易談判共識清單16點 中製油電車銷歐洲 或較預期減半

中歐就陸製油電車售歐達成諒解 未來相關出口擬減少逾半

相關新聞

磨練30年後再來吧！專家看衰馬斯克晶片壯志 直言高良率比上火星還難

據韓國經濟新聞引述熟悉台積電內部事務的人士指出，馬斯克要實現Terafab晶片製造計畫，難度可能比把人類送上火星還高。

俄羅斯擬向美國增供柴油 專家：難紓解高油價壓力

美國能源政策專家表示，俄羅斯未來數月將增加對美國的柴油供應，但這項新協議恐怕難以有效降低居高不下的柴油價格，遑論紓解其他...

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美國總統川普竟宣布放行俄羅斯柴油出口，盼在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

歐中汽車貿易磋商 中國商務部：避免了局面升級

中國商務部今天表示，中歐近日深入討論了電動汽車和油電混合動力汽車貿易，避免了局面升級。此前，歐盟官員指雙方已達成協議，可...

美對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查。被調查公司包括立訊精密、鴻海、台達、廣達等企業。

就是不放過她 川普啟動委員會調查Fed理事庫克

川普總統再度推進撤換聯準會(Fed)理事庫克(Lisa Cook)的行動，正式成立調查委員會，檢視她涉嫌在房貸文件中作出不實陳述的指控，並要求她於11月5日赴白宮出席不公開聽證會。庫克否認不法，其律師質疑程序合法性，但表示願意提出事實，證明沒有將她免職的法律依據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。