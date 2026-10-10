快訊

出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯擬向美國增供柴油 專家：難紓解高油價壓力

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普9日宣布，他已與俄羅斯總統普亭達成協議。路透社
美國總統川普9日宣布，他已與俄羅斯總統普亭達成協議。路透社

美國能源政策專家表示，俄羅斯未來數月將增加對美國的柴油供應，但這項新協議恐怕難以有效降低居高不下的柴油價格，遑論紓解其他商品的價格壓力。

美聯社報導，美國總統川普9日宣布，他已與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）達成協議，俄羅斯將立即向美國供應逾30萬公噸柴油，11月再追加50萬公噸，之後還會額外供應400萬公噸。

這項協議代表美國政策劇烈逆轉。自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，美國便禁止進口俄羅斯石油。如今美國與伊朗的戰爭已持續8個月，全球油價上漲正對美國經濟及消費者造成壓力。

近幾週柴油價格屢創新高，也推升各類消費品的通膨壓力。

美國汽車協會（AAA）的數據顯示，美國柴油每加侖平均價格在9月22日創下6.53美元的歷史新高。9日的平均價格也接近每加侖6.28美元，遠高於去年同期的近3.68美元。歐洲柴油價格也屢創新高。

能源政策專家9日表示，俄羅斯增加柴油供應，恐怕難以對美國或全球能源價格產生顯著影響。

專注能源與經濟研究的「能源政策研究基金會」（Energy Policy Research Foundation）資深研究員林奇（Michael Lynch）說，「這就像是鐵達尼號快沉了，卻還在重新排列甲板上的躺椅。」

林奇表示，「如果我們從俄羅斯取得柴油，基本上就代表俄羅斯原有的客戶拿不到這批柴油，他們必須另尋供應來源，因此價格基本上不會改變。」

白宮或許希望這項措施能紓解美國卡車司機、牧場經營者及農民面臨的柴油漲價壓力，但未必能夠如願。

林奇指出，「最樂觀的情況就是，紐約與紐澤西一帶，或許還有費城等地的柴油價格稍微下跌。這只不過是把柴油重新分配，並不會真正改變全球或全美的油價。」

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究員史特諾夫（Daniel Sternoff）則表示，7月俄羅斯因烏克蘭無人機攻擊其煉油廠而宣布禁止柴油出口，如果俄方如今認為可以恢復出口，將有助穩定全球柴油價格。

然而，美伊戰爭持續影響荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的航運，導致中東一大部分的煉油產能無法供應全球市場，因此整體油價可能仍將維持高檔。

史特諾夫說，「柴油等成品油的供應量仍不到戰前水準的一半，因此即使俄羅斯真的額外向全球市場供應一些柴油，或許能稍微緩和價格壓力，但不會大幅降低油價」。

戰略暨國際研究中心（CSIS）能源策略師西格爾（Clayton Seigle）認為，儘管川普與普亭達成協議可能無法大幅降低美國柴油價格，但對俄羅斯有利。

西格爾指出，俄羅斯正試圖出售夏季規格柴油，轉而生產未來幾個月所需、適用於嚴寒冬季及北極地區的柴油規格。

「我認為這項協議不足以實質壓低美國或歐洲的油價，但確實能幫助莫斯科減輕財務壓力。」

俄羅斯 柴油 油價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

才制裁又放行！川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水

美俄柴油協議內幕曝光！美官員：6度要求澤倫斯基停炸俄煉油廠遭無視

川普宣布美俄柴油協議！澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

美股收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

相關新聞

假伺服器掩護真走私！美超微案中間人認罪 輝達AI晶片違法轉運大陸

美超微（Super Micro）AI伺服器走私案有新進展。前外部承包人員孫廷偉（Ting-Wei Sun）周四在美國法院認罪，承認違反出口管制、將搭載輝達（NVIDIA）先進晶片的伺服器轉運至中國大陸。同案被告、美超微共同創辦人廖益賢已否認有罪。美超微則重申，該公司並非起訴對象，現任管理層也不知情。

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美國總統川普竟宣布放行俄羅斯柴油出口，盼在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

美對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查。被調查公司包括立訊精密、鴻海、台達、廣達等企業。

美股又逼近新高！台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

美國股市周五收高，標普500指數再度逼近歷史新高。美國總統川普改口不會在期中選舉前攻擊伊朗，緩和戰事升高疑慮，但晶片股續跌，油價和公債殖利率仍居高不下。下周大型銀行財報及通膨數據接連公布，將檢驗企業獲利能否抵銷高利率壓力，也牽動聯準會（Fed）本月利率決策。

俄羅斯擬向美國增供柴油 專家：難紓解高油價壓力

美國能源政策專家表示，俄羅斯未來數月將增加對美國的柴油供應，但這項新協議恐怕難以有效降低居高不下的柴油價格，遑論紓解其他...

就是不放過她 川普啟動委員會調查Fed理事庫克

川普總統再度推進撤換聯準會(Fed)理事庫克(Lisa Cook)的行動，正式成立調查委員會，檢視她涉嫌在房貸文件中作出不實陳述的指控，並要求她於11月5日赴白宮出席不公開聽證會。庫克否認不法，其律師質疑程序合法性，但表示願意提出事實，證明沒有將她免職的法律依據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。