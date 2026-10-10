快訊

出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。法新社
川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。法新社

美國總統川普竟宣布放行俄羅斯柴油出口，盼在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 才制裁又放行 川普找普丁供柴油壓油價 分析師潑冷水

分析師質疑，俄國煉油廠接連遇襲，供貨能力存疑，降價效果恐怕有限。

俄國將於10月至12月分批供應逾180萬公噸柴油，另視煉油廠狀況追加300萬公噸。美國財政部已核發臨時許可，期限至明年4月7日。

道明證券策略師麥凱指出，10月供應量僅約為俄國先前每月出口量的一成，即使承諾兌現，影響仍有限。川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。烏克蘭總統澤倫斯基表示，允許俄國出售石油產品，等於提供資金延長戰爭。

2. 美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

川普表示不會在期中選舉前攻擊伊朗，緩和戰事升高疑慮，美股周五收高。道瓊上漲423.31點，標普500及那斯達克各漲0.6%，三大指數周線均收紅。

晶片股卻續跌，費城半導體指數跌0.4%，台積電ADR跌1%，周線分別跌4.3%及4.1%。台積電ADR連四日下跌，較台北交易溢價縮至13.3%。

油價和公債殖利率仍居高不下。下周大型銀行財報及周三公布的9月消費者物價指數（CPI），將檢驗企業獲利能否支撐行情，也牽動Fed本月利率決策。分析師提醒，銀行對消費及放款的展望尤其重要；通膨若再升溫，可能推高升息預期，拖累股市。

3. OpenAI營收落差掀疑慮 年底拚700億美元 台灣AI股周一受考驗

OpenAI營收估算落差引發AI投資疑慮，但彭博最新報導指出，受惠企業業務成長，該公司預估年底年化營收可達或超過700億美元，高於9月底的500億美元左右。

先前媒體報導9月底已接近700億美元，主要因投資人比照Anthropic，以雲端夥伴銷售總額估算；OpenAI則僅計入自身分得的收入。

市場疑慮仍可能影響台廠等AI代工廠周一股價。不過，法人及研調機構仍預估，今年AI伺服器出貨挑戰8萬櫃以上，明年達11萬櫃，產值突破7,000億美元。

4. iPhone漲價買氣冷！蘋果傳砍單至少15% 觸控MacBook領軍月底新品攻勢

蘋果高階iPhone漲價後買氣不如預期，但本月仍將連推新品。日媒報導，蘋果已要求部分供應商減產iPhone 18 Pro及Pro Max零組件，10月訂單較原訂數量削減至少15%。兩款機型起售價均比上一代高100美元；標準版延至明年春季上市，也可能影響下半年需求。

蘋果13日將發表智慧家庭新品。彭博另報導，該公司計劃27日前後推出首款觸控MacBook、新iPad mini，以及搭載M6晶片的14吋MacBook Pro和iMac，可望帶動台積電、鴻海及廣達等供應鏈第4季業績。

5. 輝達最強AI PC 叫陣蘋果

搭載輝達RTX Spark晶片的AI PC開放預購，華碩、微星及微軟首批機種將於本月16日起陸續上市，售價約新台幣8萬多元至近27萬元。

微軟表示，Surface Laptop Ultra執行本機AI模型的回應速度可達MacBook Pro M5的兩倍，影片生成速度達六倍，起售價則比16吋入門款MacBook Pro低約400美元。新機最高配備128GB統一記憶體，每秒可執行1,000兆次運算。

微軟另推出供開發者使用的Surface RTX Spark Dev Box桌上型設備，售價5,999美元，主打執行開放權重AI模型。

美股 油價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

才制裁又放行！川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水

美股又逼近新高！台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

美股早盤／油價回跌、三大指數上漲 蘋果受iPhone 18 Pro零件減產消息打擊

日經亞洲：需求疲軟 蘋果削減iPhone 18 Pro訂單

相關新聞

俄羅斯擬向美國增供柴油 專家：難紓解高油價壓力

美國能源政策專家表示，俄羅斯未來數月將增加對美國的柴油供應，但這項新協議恐怕難以有效降低居高不下的柴油價格，遑論紓解其他...

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美國總統川普竟宣布放行俄羅斯柴油出口，盼在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

美對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查。被調查公司包括立訊精密、鴻海、台達、廣達等企業。

就是不放過她 川普啟動委員會調查Fed理事庫克

川普總統再度推進撤換聯準會(Fed)理事庫克(Lisa Cook)的行動，正式成立調查委員會，檢視她涉嫌在房貸文件中作出不實陳述的指控，並要求她於11月5日赴白宮出席不公開聽證會。庫克否認不法，其律師質疑程序合法性，但表示願意提出事實，證明沒有將她免職的法律依據。

美股又逼近新高！台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

美國股市周五收高，標普500指數再度逼近歷史新高。美國總統川普改口不會在期中選舉前攻擊伊朗，緩和戰事升高疑慮，但晶片股續跌，油價和公債殖利率仍居高不下。下周大型銀行財報及通膨數據接連公布，將檢驗企業獲利能否抵銷高利率壓力，也牽動聯準會（Fed）本月利率決策。

假伺服器掩護真走私！美超微案中間人認罪 輝達AI晶片違法轉運大陸

美超微（Super Micro）AI伺服器走私案有新進展。前外部承包人員孫廷偉（Ting-Wei Sun）周四在美國法院認罪，承認違反出口管制、將搭載輝達（NVIDIA）先進晶片的伺服器轉運至中國大陸。同案被告、美超微共同創辦人廖益賢已否認有罪。美超微則重申，該公司並非起訴對象，現任管理層也不知情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。