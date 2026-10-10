美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美國總統川普竟宣布放行俄羅斯柴油出口，盼在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 才制裁又放行 川普找普丁供柴油壓油價 分析師潑冷水

分析師質疑，俄國煉油廠接連遇襲，供貨能力存疑，降價效果恐怕有限。

俄國將於10月至12月分批供應逾180萬公噸柴油，另視煉油廠狀況追加300萬公噸。美國財政部已核發臨時許可，期限至明年4月7日。

道明證券策略師麥凱指出，10月供應量僅約為俄國先前每月出口量的一成，即使承諾兌現，影響仍有限。川普三周前才簽署新的對俄制裁法，如今政策轉向引發批評。烏克蘭總統澤倫斯基表示，允許俄國出售石油產品，等於提供資金延長戰爭。

2. 美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

川普表示不會在期中選舉前攻擊伊朗，緩和戰事升高疑慮，美股周五收高。道瓊上漲423.31點，標普500及那斯達克各漲0.6%，三大指數周線均收紅。

晶片股卻續跌，費城半導體指數跌0.4%，台積電ADR跌1%，周線分別跌4.3%及4.1%。台積電ADR連四日下跌，較台北交易溢價縮至13.3%。

油價和公債殖利率仍居高不下。下周大型銀行財報及周三公布的9月消費者物價指數（CPI），將檢驗企業獲利能否支撐行情，也牽動Fed本月利率決策。分析師提醒，銀行對消費及放款的展望尤其重要；通膨若再升溫，可能推高升息預期，拖累股市。

3. OpenAI營收落差掀疑慮 年底拚700億美元 台灣AI股周一受考驗

OpenAI營收估算落差引發AI投資疑慮，但彭博最新報導指出，受惠企業業務成長，該公司預估年底年化營收可達或超過700億美元，高於9月底的500億美元左右。

先前媒體報導9月底已接近700億美元，主要因投資人比照Anthropic，以雲端夥伴銷售總額估算；OpenAI則僅計入自身分得的收入。

市場疑慮仍可能影響台廠等AI代工廠周一股價。不過，法人及研調機構仍預估，今年AI伺服器出貨挑戰8萬櫃以上，明年達11萬櫃，產值突破7,000億美元。

4. iPhone漲價買氣冷！蘋果傳砍單至少15% 觸控MacBook領軍月底新品攻勢

蘋果高階iPhone漲價後買氣不如預期，但本月仍將連推新品。日媒報導，蘋果已要求部分供應商減產iPhone 18 Pro及Pro Max零組件，10月訂單較原訂數量削減至少15%。兩款機型起售價均比上一代高100美元；標準版延至明年春季上市，也可能影響下半年需求。

蘋果13日將發表智慧家庭新品。彭博另報導，該公司計劃27日前後推出首款觸控MacBook、新iPad mini，以及搭載M6晶片的14吋MacBook Pro和iMac，可望帶動台積電、鴻海及廣達等供應鏈第4季業績。

5. 輝達最強AI PC 叫陣蘋果

搭載輝達RTX Spark晶片的AI PC開放預購，華碩、微星及微軟首批機種將於本月16日起陸續上市，售價約新台幣8萬多元至近27萬元。

微軟表示，Surface Laptop Ultra執行本機AI模型的回應速度可達MacBook Pro M5的兩倍，影片生成速度達六倍，起售價則比16吋入門款MacBook Pro低約400美元。新機最高配備128GB統一記憶體，每秒可執行1,000兆次運算。

微軟另推出供開發者使用的Surface RTX Spark Dev Box桌上型設備，售價5,999美元，主打執行開放權重AI模型。