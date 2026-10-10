假伺服器掩護真走私 美超微案中間人認罪 輝達AI晶片違法轉運大陸

美超微（Super Micro）AI伺服器走私案有新進展。前外部承包人員孫廷偉（Ting-Wei Sun）周四在美國法院認罪，承認違反出口管制、將搭載輝達（NVIDIA）先進晶片的伺服器轉運至中國大陸。同案被告、美超微共同創辦人廖益賢已否認有罪。美超微則重申，該公司並非起訴對象，現任管理層也不知情。

孫廷偉與檢方達成認罪協議，在紐約曼哈頓聯邦地方法院承認四項罪名，包括共謀違反美國出口管制、從美國走私貨物、詐欺美國政府以及妨礙司法。法院預定於2027年9月8日宣判。

美國檢方今年3月起訴孫廷偉、廖益賢及美超微台灣區業務經理張瑞滄，指控三人共謀違反出口法規，將價值約25億美元的美國AI技術轉移至大陸。廖益賢否認有罪，張瑞滄尚未出庭。

經東南亞轉運，以假伺服器掩飾

起訴書指出，被告等人涉嫌自2023年10月起，未經許可，將一家美國製造商的伺服器運至一家未具名的東南亞企業，再轉運給大陸客戶。路透指出，外界普遍認為，這家美國製造商就是美超微。

檢方指出，孫廷偉是居中安排交易、打點事務的中間人，涉嫌協助處理訂單並掩飾轉運。他於2025年12月協助布置假伺服器，並在美國商務部官員查驗時說謊；官員要查驗的真正伺服器，當時早已轉運至大陸。

起訴書也指出，被告等人涉嫌偽造紀錄，並用吹風機將序號標籤貼在假伺服器上，藉此躲避美超微及美國政府的查核。

美國以國家安全為由，限制先進AI晶片銷往大陸。起訴書列出的管制產品包括輝達B200、H100及H200圖形處理器（GPU），以及搭載這些晶片的伺服器。

美超微：公司未遭起訴，已切斷相關人員關係

美超微回應認罪消息時，重申該公司並非起訴對象，案件未影響業務營運。該公司今年已終止與孫廷偉的合作，並與其他被告切斷關係。

美超微8月表示，經獨立調查，現任高階管理層並不知道這項涉嫌違法的安排。執行長梁見後3月也曾在公開信中表示，該公司已處置所有確認涉案的員工，相關人員均已不再與美超微有關係，廖益賢也已辭去董事職務。