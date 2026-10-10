快訊

張老旺「國旗屋升旗」連辦32年！2次開心手術掏空存款…今仍現旗海原因曝

雙十好辣！美魔女胡文英穿「國旗比基尼」嗨喊：我是台灣人我驕傲

台海沒開戰全靠我！川普真實社群發長文 怒批諾貝爾和平獎沒給他

聽新聞
0:00 / 0:00

假伺服器掩護真走私 美超微案中間人認罪 輝達AI晶片違法轉運大陸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美超微回應認罪消息時，重申該公司並非起訴對象，案件未影響業務營運。路透
美超微回應認罪消息時，重申該公司並非起訴對象，案件未影響業務營運。路透

超微（Super Micro）AI伺服器走私案有新進展。前外部承包人員孫廷偉（Ting-Wei Sun）周四在美國法院認罪，承認違反出口管制、將搭載輝達（NVIDIA）先進晶片的伺服器轉運至中國大陸。同案被告、美超微共同創辦人廖益賢已否認有罪。美超微則重申，該公司並非起訴對象，現任管理層也不知情。

孫廷偉與檢方達成認罪協議，在紐約曼哈頓聯邦地方法院承認四項罪名，包括共謀違反美國出口管制、從美國走私貨物、詐欺美國政府以及妨礙司法。法院預定於2027年9月8日宣判。

美國檢方今年3月起訴孫廷偉、廖益賢及美超微台灣區業務經理張瑞滄，指控三人共謀違反出口法規，將價值約25億美元的美國AI技術轉移至大陸。廖益賢否認有罪，張瑞滄尚未出庭。

經東南亞轉運，以假伺服器掩飾

起訴書指出，被告等人涉嫌自2023年10月起，未經許可，將一家美國製造商的伺服器運至一家未具名的東南亞企業，再轉運給大陸客戶。路透指出，外界普遍認為，這家美國製造商就是美超微。

檢方指出，孫廷偉是居中安排交易、打點事務的中間人，涉嫌協助處理訂單並掩飾轉運。他於2025年12月協助布置假伺服器，並在美國商務部官員查驗時說謊；官員要查驗的真正伺服器，當時早已轉運至大陸。

起訴書也指出，被告等人涉嫌偽造紀錄，並用吹風機將序號標籤貼在假伺服器上，藉此躲避美超微及美國政府的查核。

美國以國家安全為由，限制先進AI晶片銷往大陸。起訴書列出的管制產品包括輝達B200、H100及H200圖形處理器（GPU），以及搭載這些晶片的伺服器。

美超微：公司未遭起訴，已切斷相關人員關係

美超微回應認罪消息時，重申該公司並非起訴對象，案件未影響業務營運。該公司今年已終止與孫廷偉的合作，並與其他被告切斷關係。

美超微8月表示，經獨立調查，現任高階管理層並不知道這項涉嫌違法的安排。執行長梁見後3月也曾在公開信中表示，該公司已處置所有確認涉案的員工，相關人員均已不再與美超微有關係，廖益賢也已辭去董事職務。

美超微 超微 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

涉轉運輝達AI晶片伺服器至中國 美超微包商認罪

認了！美超微一承包商參與非法輸陸 輝達AI晶片伺服器也在內

涉對政敵與美公民施以酷刑 馬杜洛夫婦遭控新罪名

中國駭客張宇涉網攻、竊新冠資料 美懸賞1000萬捉拿

相關新聞

才制裁又放行！川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水

美國總統川普宣布放行俄羅斯柴油出口，希望在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。分析師指出，俄國煉油廠接連遇襲，供貨能力存疑，初期供應量也有限，降價效果恐怕不大。

假伺服器掩護真走私 美超微案中間人認罪 輝達AI晶片違法轉運大陸

美超微（Super Micro）AI伺服器走私案有新進展。前外部承包人員孫廷偉（Ting-Wei Sun）周四在美國法院認罪，承認違反出口管制、將搭載輝達（NVIDIA）先進晶片的伺服器轉運至中國大陸。同案被告、美超微共同創辦人廖益賢已否認有罪。美超微則重申，該公司並非起訴對象，現任管理層也不知情。

涉轉運輝達AI晶片伺服器至中國 美超微包商認罪

根據今天公布的法院文件，一名與美超微電腦（Super Micro Computer）相關的承包商已認罪，承認參與非法將搭...

Google加入AI代理戰場

Google Cloud在年度Gemini at Work大會，正式推出全新、單一且通用的工作AI代理「Gemini代理（Gemini Agents）」。Gemini代理不僅能化身為員工的個人助理，亦可作為團隊的一員（如專案經理）或特定職能角色（如財務分析師），以整合Google Workspace工作流程的優勢，進軍企業市場。

蘋果傳砍i18 Pro零件訂單

蘋果新款高階iPhone漲價後，需求不如預期。日媒報導，蘋果已要求部分供應商減產iPhone 18 Pro及Pro Max零組件，10月零組件訂單較原訂數量減至少15%。

蘋果首款觸控MacBook將上市

蘋果（Apple）本月將連推新品，先是13日「智慧家庭」發表會，最新的消息是27日前後將推出第一款觸控MacBook和新iPad mini，以及搭載M6晶片的14吋MacBook Pro和iMac。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。