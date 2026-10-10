才制裁又放行！川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水

美國總統川普宣布放行俄羅斯柴油出口，希望在11月期中選舉前壓低燃料價格，一改先前加強對俄制裁的立場。分析師指出，俄國煉油廠接連遇襲，供貨能力存疑，初期供應量也有限，降價效果恐怕不大。

川普周五和俄羅斯總統普亭交涉後宣布，俄國將於10月供應逾30萬公噸柴油，11月再提供50萬公噸，隨後追加100萬公噸。俄羅斯副總理諾瓦克表示，這100萬公噸將於12月供應，前三批合計約1,350萬桶。

川普另表示，俄羅斯將視煉油廠狀況，在短期內再供應300萬公噸，約合2,250萬桶。美國財政部隨即核發臨時一般許可，允許相關俄羅斯柴油交易，期限至明年4月7日。

煉油廠能否供貨，是最大疑問

柴油供應吃緊已使加油站售價創下新高，增加農民和卡車業者的成本，也加深能源推升通膨的疑慮。消息公布後，美國柴油期貨跌至每加侖約4.66美元，但仍處於歷年同期高點。

俄羅斯因煉油廠連月遭烏克蘭無人機攻擊，自7月起自行禁止柴油出口。攻擊近日仍持續，諾瓦克則表示，俄國正提前解除出口限制。

道明證券資深商品策略師麥凱（Ryan McKay）指出，俄羅斯能源設施能否支應承諾的供應量，仍有疑問。他說：「最大的疑慮，就是煉油廠能不能做到。」

麥凱認為，即使承諾的柴油全數供應，影響仍有限。尤其10月最先釋出的數量，僅約相當於烏克蘭加強攻擊前俄羅斯每月柴油出口量的一成。後續最大一批供應又取決於煉油廠狀況，更增添不確定性。

才加強制裁，又放行出口

川普三周前才簽署《俄羅斯與伊朗制裁法》，授權對俄國原油或天然氣主要買家課徵最高100%關稅，如今卻放行俄羅斯柴油出口。

卡托研究所副所長林西康姆（Scott Lincicome）反問：「美國能對美國課關稅嗎？」參議員布魯門索則批評，這項決定直接違背國會跨黨派制裁法案的本意。

喬治城大學法學院訪問學者哈洛（Peter Harrell）認為，放寬柴油限制，可見新制裁法並未迫使川普政府加強對莫斯科施壓。

烏克蘭總統澤倫斯基批評，允許俄羅斯出售石油產品，等於提供資金延長戰爭。他也提出，若俄國停止摧毀烏克蘭能源設施，烏方便不再攻擊俄國煉油廠，並呼籲美國促成這項協議。