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涉轉運輝達AI晶片伺服器至中國 美超微包商認罪
根據今天公布的法院文件，一名與美超微電腦（Super Micro Computer）相關的承包商已認罪，承認參與非法將搭載輝達（Nvidia）先進AI晶片的電腦伺服器出口至中國的計畫。
路透社報導，美國檢方今年3月起訴孫廷偉（Ting-Wei "Willy" Sun）以及另外兩名與美超微相關人士，包括一名共同創辦人，指控他們密謀將價值約25億美元的美國人工智慧（AI）技術轉運至中國，違反出口管制法規。
法院審理紀錄顯示，孫廷偉昨天在曼哈頓聯邦地區法院正式認罪。
美超微並未立即回應路透社的置評請求。美超微股價在美股盤後交易微幅下跌。
起訴書指出，這項涉嫌違法的計畫始於2024年左右，被告遭控利用一家東南亞公司作為轉手實體，以掩蓋位於中國的最終客戶。
美中兩國正在爭奪AI領域的主導地位，雙方皆投入數十億美元發展這項被視為對經濟成長、國家安全、軍事及網路安全能力至關重要的技術。
華府以國家安全疑慮為由收緊出口管制，限制在未獲許可的情況下向中國銷售先進AI晶片與伺服器系統。
起訴書指出，輝達的B200、H100與H200繪圖處理器（GPU），以及搭載這些晶片的伺服器，皆列在美國商務管制清單（Commerce Control List）中，屬於受管制的品項。
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