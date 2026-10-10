川普排除期中選前攻伊 俄柴油重返市場激勵美股收紅

Google Cloud在年度Gemini at Work大會，正式推出全新、單一且通用的工作AI代理「Gemini代理（Gemini Agents）」。Gemini代理不僅能化身為員工的個人助理，亦可作為團隊的一員（如專案經理）或特定職能角色（如財務分析師），以整合Google Workspace工作流程的優勢，進軍企業市場。

2026-10-10 02:23