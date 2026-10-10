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川普排除期中選前攻伊 俄柴油重返市場激勵美股收紅
美國總統川普排除期中選舉前對伊朗發動攻擊的可能，同時宣布與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）討論後，俄羅斯柴油將重新流向全球市場，激勵美股今天紅盤作收。
道瓊工業指數終場上漲423.31點，或0.83%，收在51654.95點。
標準普爾500指數上漲46.18點，或0.59%，收在7811.54點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲172.83點，或0.64%，收在27366.17點。
費城半導體指數下跌51.295點，或0.41%，收在12572.420點。
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