巴黎車展成中歐車企競技場 中國參展陣容創紀錄

路透報導，下周登場的巴黎車展，將有創紀錄的20個中國汽車品牌亮相，這凸顯出儘管雙方貿易壁壘不斷增加，但中國車企仍迅速在歐洲市場崛起，並構成競爭威脅。

歐洲汽車製造商將利用此次車展推出新款車型，並試圖讓投資者相信他們仍有能力應付競爭，儘管中國競爭對手憑借日益豐富的電動車和混合動力車型陣容，不斷搶食市場。

本屆巴黎車展的中國參展品牌數量將是2024年上一屆展會的兩倍，比亞迪和奇瑞等知名品牌，將攜手問界（Aito）和阿維塔（Avatr）等新兵亮相。

此時正值歐洲汽車業的關鍵時刻。自新冠疫情爆發以來，歐洲車廠在中國市場的銷量大幅下降，與此同時，由於基本被排除在美國市場之外，且國內需求疲軟，中國車企正日益將目光投向歐洲。

諮詢業者Grant Thornton Stax合夥人Brad Kunz指出，中國企業的想法是，「既然我們在美國市場無法有所作為，那就要努力主導歐洲市場。如果美國允許中國汽車製造商進入，那麼歐洲……就不會成為競爭如此激烈的戰場了。」

Schmidt Automotive Research數據顯示，第2季中國品牌在歐洲市場占有率為10.7%，遠高於去年同期的5.7%。

不可否認的是，中國車廠已成為電動車領域強有力的競爭對手，但歐洲製造商正尋求透過推出新一代更經濟實惠的電動車，進行反擊。

汽車分析師Felipe Munoz表示，這屆車展可能是疫情以來歐洲最重要的車展，「歐洲企業將利用這個機會，向中國對手表明，他們依然強大，依然準備就緒。」

本次車展歐洲車企最受關注的新車型之一，就是Stellantis公司新版雪鐵龍2CV。該車型將檢驗新規效果。新規允許汽車製造商削減部分配置，推出更經濟實惠的電動車，對抗陸廠的競爭。

與此同時，此前鮮為人知的中國品牌，也希望借機取得突破，例如總部位於重慶的車企賽力斯集團旗下高檔品牌問界。問界計劃在巴黎推出四款針對歐洲市場的高檔電動SUV。