OpenAI年化營收低於預期 帶衰美科技股

知情人士推算，OpenAI截至九月底的年化營收接近五百億美元，比媒體先前推估少了兩百億美元，落差源於OpenAI與投資人的計算方式不同，仍引發人工智慧（ＡＩ）需求能否支撐龐大投資的疑慮，拖累美國科技股八日下跌。

綜合英國金融時報與彭博資訊報導，OpenAI近來告知投資人，九月底年化營收近五百億美元，遠低於ＦＴ和其他媒體報導的七百億美元。

年化營收是以較短期間的營收推算全年水準，用來觀察成長速度，並非已實現的全年營收，OpenAI、Anthropic等ＡＩ業者常以此作為成長指標，但計算方式不一致。

知情人士說，Anthropic計算營收時，會納入透過亞馬遜ＡＷＳ、Google Cloud等雲端夥伴的銷售收入，OpenAI則不會，但投資人之前為了比較兩家業者，調高了OpenAI的年化營收估算，使媒體報導的七月年化營收約為四百億美元。

OpenAI後來告知投資人，年化營收自七月以來增加逾百分之七十，媒體進一步報導，九月底已達約七百億美元，該公司當時並未否認，但最新投資人簡報顯示，七月年化營收其實接近三百億美元。相較下，彭博先前報導，Anthropic截至七月底的年化營收已達六五○億美元。

不過，OpenAI截至九月底的五百億美元，仍顯示夏季以來快速成長，不代表營收下滑。OpenAI正洽談籌資至少三百億美元，估值約一點四兆美元。不過，OpenAI仍在虧損，預估到二○三○年將消耗近兩千八百億美元資金。

OpenAI和Anthropic都已祕密提交上市申請文件。Anthropic最快今秋上市；OpenAI原預計今年秋季上市，如今已延後計畫，表示將專心處理ＡＩ技術的安全疑慮。執行長奧特曼也說，不會衝刺首次公開發行股票。