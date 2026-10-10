微軟等8美企H-1B轉綠卡被暫停！范斯：用外籍苦役取代美國勞工

美國副總統范斯八日在記者會宣布，微軟等八家美國科技公司涉嫌詐欺，川普政府將暫停他們為H-1B簽證員工申請綠卡的計畫。他並指控美國大學院校以較低薪資聘用外籍研究生擔任研究助理，濫用J-1簽證。他點名哈佛、耶魯、史丹福和麻省理工學院（ＭＩＴ）等九所名校。美國勞工部長桑德林也宣布，對此展開調查。

范斯指控微軟、Adobe、高知特、印福思、塔塔、威普洛、ＨＣＬ及凱捷這八家科技公司涉嫌詐欺。他指稱，美國勞工正遭「外籍苦役契約工」取代，尤其微軟。

按美國永久勞工認證（ＰＥＲＭ）規定的程序，范斯說，美企幫外籍勞工申請綠卡前，必須在美國境內刊登招聘廣告，向勞工部證明找不到美國勞工；但部分美企在小鎮的報紙刊登廣告，再聲稱無人應徵。

范斯開上述記者會宣布此事，就在美國總統川普準備頒發國家技術與創新獎章予微軟執行長納德拉前幾小時。范斯強調，川普政府無意損害微軟的利益，而是希望藉此傳達企業應優先聘用美國人、而非外籍勞工。

據美國國籍與移民局（ＵＳＣＩＳ）資料數據，使用H-1B數量的美國雇主，微軟排第五名；亞馬遜居首。

范斯還說，微軟去年共裁員六千名美國公民勞工，同時獲准六三○○個H-1B和近三千個綠卡名額。他形容H-1B勞工「本質上就是外籍苦役契約工」，一旦失去工作就必須離開美國，薪資也比相同職位的美國勞工低。

微軟對此聲明，上個財年該公司提出的六千個H-1B申請當中，八成旨在延長或變更現有員工身分、而非招聘新員工；其他對新員工的申請，則是予已在美國擁有合法身分且決定加入微軟者，僅占微軟美國員工總數的百分之一，並非初來乍到美國的新移民。

另外，美國勞工部督察長德斯波西托八日指出，已發出傳票調查外國影響力、不當財務關係或簽證濫用行為，是否危害聯邦政府資助的研究；若有美國大學為了省下區區一美元而違法，並將美國的研究成果暴露在外國敵對勢力風險下，那絕非追求學術卓越、而是背叛。