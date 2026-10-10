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澳洲AI新創Firmus上市案停擺 享輝達加持卻難敵市場冷淡對待

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
獲輝達力挺的澳洲資料中心營運商Firmus，9日以市場波動與現況為由，擱置規模71億澳幣（50億美元）的首次公開發行股票（IPO），並表示將轉赴私募市場融資。路透
獲輝達力挺的澳洲資料中心營運商Firmus，9日以市場波動與現況為由，擱置規模71億澳幣（50億美元）的首次公開發行股票（IPO），並表示將轉赴私募市場融資。路透

輝達力挺的澳洲資料中心營運商Firmus，9日以市場波動與現況為由，擱置規模71億澳幣（50億美元）的首次公開發行股票（IPO），並表示將轉赴私募市場融資。

Firmus這項IPO規模原本將名列澳洲歷史第二大，卻遭遇市場冷淡對待，這反映出即便人工智慧（AI）熱潮帶動全球股市走高，投資人對AI業者依然精挑細選。

Firmus在聲明中表示：「本公司現在將向私募市場尋求資金，並考慮替代的公開與私募市場選項。」聲明並補充，相關上市條件並未正確反映公司業務實力與長期成長前景。

Firmus指出：「因此董事會認定，繼續進行這項股票發行案，並不符合公司與股東的最佳利益。」

這家公司原計劃以每股11澳幣出售持股，使其估值達到306億美元，幾乎是8月初輪募資估值的三倍。

獲得AI巨擘輝達（Nvidia）、Coatue Management、黑石集團（Blackstone）及Jane Street力挺的Firmus，利用專有能源與冷卻技術，設計並營運模組化AI工廠。

Firmus目前僅在墨爾本與新加坡有兩座設施已上線運作，另外規劃在亞太地區興建的五座設施，仍處於初期開發階段。

曾對Firmus首次公開發行持批評態度的資產管理公司Ten Cap共同創辦人劉君培（音譯）說：「我認為Firmus的處境為AI投資熱潮帶來一記當頭棒喝，但我不會將此事解讀為AI交易告終的開端。」

劉君培指出：「Firmus確實存在個別問題，特別是估值攀升的速度過快、龐大的資金需求，以及推動宏大擴張計畫伴隨的執行風險。」

她表示，市場正出現更廣泛的轉變，投資人開始更加聚焦於AI投資的經濟效益、資本回報率，以及將基礎設施支出轉化為獲利的能力。

根據會計師事務所PwC預測，光是全球資料中心的累計支出，在2050年前就可能突破30兆美元。

 Miller Tabak策略師馬利表示，舉債成本大幅上升，已使投資人開始懷疑，這麼龐大的AI支出還能維持多久。

瑞銀仍看好AI成長及其對股市的支撐，但提醒，行情愈來愈集中於少數企業，分散投資更顯重要。AI創造的價值最終將如何分配給晶片設計、雲端服務、模型開發和應用業者，目前仍不明朗；投資報酬、融資及執行等問題，也可能使市場持續震盪。

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