1分鐘看世界／挪威 諾貝爾和平獎出爐 南非法官皮萊獲殊榮

今年諾貝爾和平獎頒給南非法官皮萊（Navanethem Pillay），表彰她對促進和平與國際法的貢獻。85歲的皮萊曾任聯合國人權事務高級專員及國際刑事法院法官，被譽為人權先驅。

英國／明年初發布單月通膨數據 有助掌握物價脈動

國家統計局（ONS）計劃自明年初起，首度發布美國式的通膨單月數據，讓經濟學家和投資人更能掌握物價脈動。目前ONS只發布通膨年增率，以及未經季節因素調整的月比通膨變動數據。

荷蘭／ASML釋出晶片設備展望 下一代產品十年後問世

艾司摩爾（ASML）工程師在論文中提及，其最先進晶片製造設備的下一代產品可能十年後問世。這款Hyper NA設備能印製小至5奈米電路圖，比目前能印製的電路圖縮小逾三分之一。

德國／今年GDP估成長1.3% 九年來最高

經濟部把今年的國內生產毛額（GDP）成長率預測，從先前的0.5%調高至1.3%，為2017年來最高成長，顯示德國對中東戰爭衝擊的韌性比預期好，特別是製造業，使上半年表現意外強勁。

美國／星巴克擬收購墨西哥餐飲業 交易效益受質疑

星巴克據傳正評估收購Chipotle墨西哥連鎖餐廳。兩家公司去年營收合計近500億美元，若成案可望創下餐飲業最大併購紀錄。但分析師質疑此交易的效益，且整合兩個大型消費品牌相當複雜。

美國／MLB提議縮減例行賽場次 控制球員薪酬支出

職棒大聯盟（MLB）提議將例行賽場次從162場縮減至154場，期能說服球員同意在下一份勞資協議，引進薪資上限，以控制球員薪酬支出。MLB是美國唯一沒有薪資上限的主要運動聯盟。

南韓／生物製藥產品出口額創高 前九月增加15%

南韓今年1至9月生物製藥產品出口年增15.8%至66億美元新高，主要受歐洲的委託開發暨製造服務（CDMO）和生物相似藥（biosimilar）強勁需求帶動，十大出口目的地有七個位於歐洲。

馬來西亞／最低月薪明年6月調高 b將升至490美元

大馬總理安華9日在預算演說中宣布，明年6月起調高最低月薪，提高到2,000馬元（490美元），並計劃減輕中產階級稅負。政府並調高今年成長率預測，從4%~5%上調至4.8%~5.3%。