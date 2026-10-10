美暫停科技巨頭綠卡計畫

美國政府8日表示，將暫停微軟在內大型科技業者，參與一項允許外國技術人才申請綠卡的永久勞工認證計畫，同時也對九所頂尖大學展開調查，稱相關簽證遭校方過度使用，消耗聯邦政府資金。

美國政府將矛頭指向勞工部的永久勞工認證計畫（PERM），官員指出，暫停特定企業使用這項機制的理由是，這些公司涉嫌濫用工作簽證制度與詐欺行為。其他遭暫停使用PERM計畫的企業，包含Adobe及Cognizant、Infosys、Tata、Wipro、HCL和Capgemini等公司。

副總統范斯表示，「遺憾的是，美國沒有任何一家公司比微軟更濫用這套制度」。他說，微軟去年裁減6,000名美國員工，卻同時受惠於6,300個H-1B簽證，以及近3,000張綠卡。

但諷刺的是，美國總統川普在同一天也對微軟執行長納德拉頒發「國家技術與創新獎章」。

許多科技公司的外籍員工，通常先持有H-1B臨時工作簽證，之後再申請永久居留權。范斯同日也指控，部分大學濫用讓國際學生赴美的J-1簽證計畫，涉嫌引進國際學生，壓低美國勞工薪資。他特別點名哈佛、耶魯、史丹福、MIT等九所大學，稱這些學校使用J-1簽證的比率高於其他同類學校，已針對是否涉及簽證詐欺展開調查。