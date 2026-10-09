貿易談判獲初步成果 歐盟：中國油電車銷歐數量可能砍半

經過數月的貿易談判後，歐盟與中國在北京達成初步成果。歐盟貿易執委塞夫柯維奇說，雙方達成諒解，將調控中國對歐盟出口的油電混合汽車數量，削減幅度可能達目前的一半以上。

塞夫柯維奇（Maroš Šefčovič）與中國商務部部長王文濤8日至9日在北京舉行歐中「貿易與投資諮商第二次會議」。會議於9日晚間結束，歐盟形容雙方進行了務實且富有成效的討論，並達成了一系列成果與共識。

根據歐盟執委會發布的聲明，塞夫柯維奇在會後的記者會表示，此行的明確目標是重新平衡歐中貿易關係，並確保第一階段談判取得初步的實際成果。

他強調，貿易逆差對歐盟而言是一項艱鉅的挑戰，所有成員國都有感觸。這樣的情況不能持續，必須找出可行且值得信賴的方式以重新平衡。在捍衛自身產業的同時，恢復因全球產能過剩而受到扭曲的公平競爭環境。

塞夫柯維奇宣布，經過這段時間的密集協商後，歐中雙方達成了多項初步成果與共同諒解。

首先，雙方達成了共同的諒解，將調整中國對歐盟出口的油電混合汽車（HEV）與插電式油電混合汽車（PHEV）數量，有可能將中國的出口量削減一半以上。

第二，雙邊達成了一項共同諒解，透過調降最惠國關稅，擴大一系列歐盟產品進入中國市場的准入機會，涵蓋範圍從汽車零件、橄欖油到鞋類；目前出口總值近40億歐元，預計將節省至少2.25億歐元的關稅成本。

第三，將進一步促進中國發放稀土及永久磁鐵方面的出口許可。

對於這次談判的結果，塞夫柯維奇說，這絕非終點，是關鍵的第一步，但也僅僅是第一步。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾說，對話必須要有成果，若對話無法取得進展，歐盟將動用自身的政策工具來確保達成重新平衡。

他表示，接下來，范德賴恩將評估這些成果，並在即將召開的歐洲理事會上與各國領袖討論下一步措施。最終決策權將取決於峰會。

塞夫柯維奇進一步指出，明年1月前將與王文濤再度召開部長級會議，並於3月籌備舉行第3次貿易與投資諮商會議。

據歐盟執委會發布，雙方總共達成16項共識，除了上述的幾項諒解外，雙方將在世貿組織（WTO）規則框架下，持續探討對特定商品調降或取消關稅的可能性；進一步加強在WTO改革議題上的雙邊溝通與合作；重點聚焦於高效且公正的智慧財產權保護與執法等。