快訊

大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

聽新聞
0:00 / 0:00

貿易談判獲初步成果 歐盟：中國油電車銷歐數量可能砍半

中央社／ 布魯塞爾9日專電

經過數月的貿易談判後，歐盟與中國在北京達成初步成果。歐盟貿易執委塞夫柯維奇說，雙方達成諒解，將調控中國對歐盟出口的油電混合汽車數量，削減幅度可能達目前的一半以上。

塞夫柯維奇（Maroš Šefčovič）與中國商務部部長王文濤8日至9日在北京舉行歐中「貿易與投資諮商第二次會議」。會議於9日晚間結束，歐盟形容雙方進行了務實且富有成效的討論，並達成了一系列成果與共識。

根據歐盟執委會發布的聲明，塞夫柯維奇在會後的記者會表示，此行的明確目標是重新平衡歐中貿易關係，並確保第一階段談判取得初步的實際成果。

他強調，貿易逆差對歐盟而言是一項艱鉅的挑戰，所有成員國都有感觸。這樣的情況不能持續，必須找出可行且值得信賴的方式以重新平衡。在捍衛自身產業的同時，恢復因全球產能過剩而受到扭曲的公平競爭環境。

塞夫柯維奇宣布，經過這段時間的密集協商後，歐中雙方達成了多項初步成果與共同諒解。

首先，雙方達成了共同的諒解，將調整中國對歐盟出口的油電混合汽車（HEV）與插電式油電混合汽車（PHEV）數量，有可能將中國的出口量削減一半以上。

第二，雙邊達成了一項共同諒解，透過調降最惠國關稅，擴大一系列歐盟產品進入中國市場的准入機會，涵蓋範圍從汽車零件、橄欖油到鞋類；目前出口總值近40億歐元，預計將節省至少2.25億歐元的關稅成本。

第三，將進一步促進中國發放稀土及永久磁鐵方面的出口許可。

對於這次談判的結果，塞夫柯維奇說，這絕非終點，是關鍵的第一步，但也僅僅是第一步。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾說，對話必須要有成果，若對話無法取得進展，歐盟將動用自身的政策工具來確保達成重新平衡。

他表示，接下來，范德賴恩將評估這些成果，並在即將召開的歐洲理事會上與各國領袖討論下一步措施。最終決策權將取決於峰會。

塞夫柯維奇進一步指出，明年1月前將與王文濤再度召開部長級會議，並於3月籌備舉行第3次貿易與投資諮商會議。

據歐盟執委會發布，雙方總共達成16項共識，除了上述的幾項諒解外，雙方將在世貿組織（WTO）規則框架下，持續探討對特定商品調降或取消關稅的可能性；進一步加強在WTO改革議題上的雙邊溝通與合作；重點聚焦於高效且公正的智慧財產權保護與執法等。

歐盟 貿易談判 塞夫柯維奇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐方公布中歐經貿談判成果 聚焦油電車出口、貿易平衡、稀土

歐中貿易談判達16項共識 中方：探討降低部分關稅

中歐貿易談判落幕 就油電車達成諒解、稀土出口提供便利

中歐貿易投資磋商 陸傳拒自限油電車銷歐盟數量

相關新聞

美股早盤／油價回跌、三大指數上漲 蘋果受iPhone 18 Pro零件減產消息打擊

隨著油價因中東供應緊張緩和而回跌，美股9日早盤上漲，不過蘋果公司受到iPhone 18 Pro零件減產的消息打擊，電信股也因SpaceX的收購頻譜執照交易引發競爭疑慮而承壓。

晶片也能當擔保品？華爾街為輝達AI晶片籌建全新金融體系

華爾街為輝達AI晶片打造金融體系，研議以晶片作擔保融資，並推動保險與期貨交易市場；但晶片折舊及定價仍是關鍵。

調查：「這個族群」超車嬰兒潮世代 成高價藝術品消費主力

最新調查顯示，Z世代已成為高價藝術品市場最活躍的買家，改寫了這個長期由嬰兒潮世代主導的市場面貌。

串流影音市場競爭加劇 傳Netflix擬裁員約5%

美國數位媒體帕克新聞（Puck News）今天引述知情人士報導，串流影音平台Netflix計劃裁減約5%的員工，最快可能...

德媒：BMW拒絕提供公務車 德極右翼政黨轉向馬斯克開口

在寶馬公司（BMW）拒絕提供公務用車後，德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）已請求馬斯克，為該黨的首位州議會議長提供一輛特斯拉，作為座車。

竟與自家人唱反調！花旗量化策略師：1970年代情景重現 建議放空美股

人工智慧（AI）建置熱潮常與上世紀末的達康泡沫時期相提並論，花旗銀行（Citi）量化策略師團隊則認為，當前這波AI榮景所處的環境與1970年代高通膨時期近似，並建議放空美股，與該銀行的股票策略師唱反調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。