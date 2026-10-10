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SpaceX進軍手機通訊市場 嚇壞美電信三雄

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SpaceX將收購涵蓋全美的低頻段頻譜使用執照，擬結合星鏈衛星和地面網路，進軍手機通訊市場。（法新社）
SpaceX將收購涵蓋全美的低頻段頻譜使用執照，擬結合星鏈衛星和地面網路，進軍手機通訊市場。（法新社）

SpaceX已敲定收購涵蓋全美的低頻段頻譜使用執照，擬結合星鏈（Starlink）衛星和地面網路，進軍手機通訊市場，並補足室內收訊。交易雖尚待核准，但競爭疑慮已拖累AT&T、Verizon和T-Mobile股價同步重挫。

SpaceX於8日宣布，將向投資業者Grain Management收購800MHz頻段、最多14MHz的成對頻譜執照，雙方未公布交易金額。

馬斯克在X平台表示，這是SpaceX提供全美完整手機通訊涵蓋「最後一塊關鍵的頻譜拼圖」。SpaceX則說，交易將為星鏈成為美國主要行動通訊業者鋪路。  

消息公布後，AT&T等全美三大電信商盤後股價挫跌約6%至8%，SpaceX則上漲約1.5%至3%，此走勢延續到9日早盤。

SpaceX表示，取得美國聯邦通訊委員會（FCC）最終核准後，將結合衛星直連手機服務與地面網路，讓裝置在各處都能連線。

新頻譜原本用於地面基地台提供行動通訊服務。低頻段訊號較能穿透牆壁，可補足衛星訊號難以到達的建築物內部，且目前多數行動裝置都支援這個頻段。

不過電信研究業者Recon Analytics創辦人恩特納指出，SpaceX仍須使用基地台，或架設在屋頂的通訊設備等地面設施，才能以這批頻譜提供手機服務。

SpaceX主管兩個月前曾提出，可能使用小型基地台，而非傳統基地台來支援行動網路。分析師估計，若以傳統基地台建置基本涵蓋網路，可能須投入數十億美元。

伯恩斯坦分析師也提醒，買下頻譜不代表SpaceX已承諾興建全國網路，但他們認為，這批頻譜正合SpaceX所需，有助降低建置成本，也讓打造全美行動通訊網路更有可能實現。

SpaceX去年已與EchoStar達成約170億美元的交易，取得衛星通訊頻譜權利，讓星鏈能使用自有頻譜向手機傳送資料。EchoStar後來又同意以26億美元，出售部分地面行動通訊頻譜執照給SpaceX，但這些還不足以讓SpaceX建立完整手機網路，仍須更多頻譜及相應基地台設備。

SpaceX 電信三雄 Starlink

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