聽新聞
0:00 / 0:00

馬士基轉向大買貨櫃輪 避免遭競爭對手達飛海運擠下二哥地位

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
貨櫃航運巨人馬士基（Maersk）已改弦易轍，大買貨櫃輪，免得被競爭對手達飛海運集團（CMA CGM）擠下世界第二大貨櫃輪航運商寶座。（路透）
貨櫃航運巨人馬士基（Maersk）已改弦易轍，大買貨櫃輪，免得被競爭對手達飛海運集團（CMA CGM）擠下世界第二大貨櫃輪航運商寶座。（路透）

貨櫃航運巨人馬士基（Maersk）已改弦易轍，大買貨櫃輪，免得被競爭對手達飛海運集團（CMA CGM）擠下世界第二大貨櫃輪航運商寶座。

英國金融時報（FT）引用航運數據平台Alphaliner的數據報導，這家丹麥公司9月訂購26艘貨櫃船，每艘運能相當於18,600個20呎貨櫃，待履行訂單總數達131艘。對馬士基而言這是重大策略轉向。過去十年來，馬士基策略重心在強化「從船上卸貨至送貨到府」的物流作業，如今則全力擴充貨櫃輪艦隊，免遭對手超越。

全球前十大貨櫃航商
全球前十大貨櫃航商

新訂單2029至2030年交船後，馬士基艦隊陣容將擴充至882艘，比目前總噸位增加16%。地中海航運公司（MSC）在疫情期間大舉擴充，2022年躍為全球運能最大航運商，如今擁有1,015艘船隻。法國達飛集團緊追在後，既有艦隊加上訂購的160艘，合計規模將超越馬士基，主管宣稱最快明年就會躍為業界第二。

從新冠肺炎疫情爆發，到伊朗戰爭實質封閉荷莫茲海峽，全球貿易受阻前所未見，使業者大舉擴充運能。對照下，疫情爆發前十年，貨櫃航運業者重點在強化工廠到消費者的物流體系，以因應航運業景氣榮枯變化。

現在，鑒於運價可望維持在高檔更久，業者調整策略改拚運能。馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）上月表示，貿易干擾、港口壅塞等情況需要更多貨輪因應，也意味運價有撐。

業者紛紛擴充艦隊，卻也引發運能過剩顧慮，因為太多貨櫃輪搶生意可能導致運價下跌、船運公司面臨虧損。但多家船運公司主管聲稱，可藉由減緩或閒置船隻來因應。

馬士基訂購的將是大型貨櫃輪，跟進對手藉規模經濟壓低成本的策略。主管表示，貨櫃輪愈大、能源效率愈高，就愈能壓低向客戶開出的運價，因為燃料開銷占總成本多達三分之二。

挪威船公司MPC Container Ships營運長李奇利說：「船隻規模若是加倍，成本可壓低25%左右。」

不過馬士基刻意不買市售最大的船隻。2月宣布訂購的八艘366米長貨櫃輪，提供多重部署選項，比400米長的最大貨櫃輪有彈性，不會大到無法停泊港口。

丹麥 馬士基 貨櫃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長榮法說會／貨櫃旺到明年春節前 塞港成最大變數

貨櫃三雄營收年月雙增 同聲看好市場需求仍正向

拿命換錢！穿越荷莫茲海峽油輪船長月收10萬美元 每趟再領5萬美元獎金

長榮：景氣好到下一季

相關新聞

OpenAI年化營收低於預期 帶衰美科技股

知情人士推算，OpenAI截至九月底的年化營收接近五百億美元，比媒體先前推估少了兩百億美元，落差源於OpenAI與投資人的計算方式不同，仍引發人工智慧（ＡＩ）需求能否支撐龐大投資的疑慮，拖累美國科技股八日下跌。

微軟等8美企H-1B轉綠卡被暫停！范斯：用外籍苦役取代美國勞工

美國副總統范斯八日在記者會宣布，微軟等八家美國科技公司涉嫌詐欺，川普政府將暫停他們為H-1B簽證員工申請綠卡的計畫。他並指控美國大學院校以較低薪資聘用外籍研究生擔任研究助理，濫用J-1簽證。他點名哈佛、耶魯、史丹福和麻省理工學院（ＭＩＴ）等九所名校。美國勞工部長桑德林也宣布，對此展開調查。

Google加入AI代理戰場

Google Cloud在年度Gemini at Work大會，正式推出全新、單一且通用的工作AI代理「Gemini代理（Gemini Agents）」。Gemini代理不僅能化身為員工的個人助理，亦可作為團隊的一員（如專案經理）或特定職能角色（如財務分析師），以整合Google Workspace工作流程的優勢，進軍企業市場。

蘋果傳砍i18 Pro零件訂單

蘋果新款高階iPhone漲價後，需求不如預期。日媒報導，蘋果已要求部分供應商減產iPhone 18 Pro及Pro Max零組件，10月零組件訂單較原訂數量減至少15%。

蘋果首款觸控MacBook將上市

蘋果（Apple）本月將連推新品，先是13日「智慧家庭」發表會，最新的消息是27日前後將推出第一款觸控MacBook和新iPad mini，以及搭載M6晶片的14吋MacBook Pro和iMac。

品浩投資長示警 美10年債殖利率恐站上6%

品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）警告，高油價、通膨和美國龐大債務加劇債市動盪，美國10年期公債殖利率可能站上6%，將是26年首見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。