蘋果首款觸控MacBook將上市

蘋果（Apple）本月將連推新品，先是13日「智慧家庭」發表會，最新的消息是27日前後將推出第一款觸控MacBook和新iPad mini，以及搭載M6晶片的14吋MacBook Pro和iMac。

彭博引述知情人士報導，新款觸控MacBook Pro將比現有機型更輕，採用OLED螢幕，並加入iPhone用戶熟悉的「動態島」介面。將是蘋果多年來首度跨入觸控筆電市場。搭載M6晶片的14吋MacBook Pro和iMac，外觀沿用現有設計。

新iPad mini採用OLED螢幕，視訊鏡頭改設在機身長邊，重新設計揚聲器系統。彭博先前也報導，蘋果計劃明年上半年推出更多Mac和iPad新品。

蘋果新產品密集亮相，可望帶動晶片廠台積電，以及組裝廠鴻海與廣達等供應鏈衝刺第4季業績。

蘋果8日證實，預定13日在紐約舉行以「Welcome Home」為主題的新品發表會，推出多款智慧家庭設備，包括首款配備螢幕的智慧家庭中控裝置、新HomePod mini，以及效能更強的Apple TV 4K機上盒。月底發表會預定在27日周二前後舉行，結合線上發表和供媒體參加的實體活動。