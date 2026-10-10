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蘋果傳砍i18 Pro零件訂單

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

蘋果新款高階iPhone漲價後，需求不如預期。日媒報導，蘋果已要求部分供應商減產iPhone 18 Pro及Pro Max零組件，10月零組件訂單較原訂數量減至少15%。

一位企業管理層級的人士透露，上述兩款機型本月訂單減15%至20%。各供應商生產前置時間不同，部分業者10月產量將受影響，11月起是否再調整仍不明朗。

iPhone 18 Pro及Pro Max起售價分別為1,199及1,299美元，比上一代高100美元。瑞銀指出，在供應穩定下，逾30個市場的Pro機型交貨等候時間縮短，讓分析師更加擔心漲價對需求影響。

蘋果主力鏡頭模組供應商大立光在8日舉行法說會時，董事長林恩平即表示，客戶新機拉貨高峰已過、訂單開始下修，10月拉貨動能與9月差不多，11月可能開始下滑。蘋果優先推出高階機型，標準版iPhone 18及新一代iPhone Air延至明年春季上市，也可能使下半年零組件需求低於往年。

因新機價格偏高影響買氣，對蘋果23日將開賣「史上最貴」、起跳1,999美元的折疊機iPhone Duo，市場人士也不樂觀，「鑑於iPhone 18 Pro和Pro Max的需求狀況，我們預期iPhone Duo上市後不久，也會面臨類似命運。」

IDC預估，記憶體短缺及成本上升，將使今年全球智慧手機出貨量減少16.7%，創歷來最大減幅，平均售價則上漲27.6%。蘋果銷量減少未必立即拖累營收，但這波訂單調整顯示，即使業界龍頭也難免受到漲價衝擊。

蘋果 iPhone 18 Pro iPhone

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