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德媒：BMW拒絕提供公務車 德極右翼政黨轉向馬斯克開口

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
德國媒體報導，在寶馬公司（BMW）拒絕提供公務用車後，德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）已請求馬斯克為該黨的首位州議會議長提供一輛特斯拉汽車。美聯社
德國媒體報導，在寶馬公司（BMW）拒絕提供公務用車後，德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）已請求馬斯克為該黨的首位州議會議長提供一輛特斯拉汽車。美聯社

在寶馬公司（BMW）拒絕提供公務用車後，德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）已請求馬斯克，為該黨的首位州議會議長提供一輛特斯拉，作為座車。

AfD知名人物貝馮．施托希（Beatrix von Storch）在社群媒體X發文說，她已邀請這位世界首富，為薩克森-安哈爾特（Saxony-Anhalt）州議會議長提供一輛特斯拉汽車。

馬斯克曾在9月初祝賀AfD在該州議會選舉中勝選，但截稿前他尚未對此貼文作出回應。

德國時代周報（DIE ZEIT）報導，在AfD黨員勞施（Tobias Rausch）當選薩克森-安哈爾特州州議會議長後，BMW撤回了公務用車的提供。

薩克森-安哈爾特州州議會發言人向彭博資訊證實，BMW不會提供勞施車輛。德國媒體時代周報（Die Ziet）率先報導寶馬的這項舉動。BMW則拒絕置評。

在9月初選舉中，AfD在這個東部州贏得44%選票，可能組成德國第一個由AfD領導的州政府。AfD的州長候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）正在進行協商，計劃於12月組成政府。

AfD的競選綱領包括驅逐移民、停止對烏克蘭的支持，以及改革該州的教育體系。在某些地區，該黨被視為對德國民主制度的威脅。

BMW 公務車 馬斯克

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