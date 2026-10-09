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美股早盤／油價回跌、三大指數上漲 蘋果受iPhone 18 Pro零件減產消息打擊

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美股早盤／油價回跌、三大指數上漲 蘋果受iPhone 18 Pro零件減產消息打擊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股9日早盤上漲，川普表示期中選舉前不攻打伊朗，緩和油市緊張。 歐新社
美股9日早盤上漲，川普表示期中選舉前不攻打伊朗，緩和油市緊張。 歐新社

隨著油價因中東供應緊張緩和而回跌，美股9日早盤上漲，不過蘋果公司受到iPhone 18 Pro零件減產的消息打擊，電信股也因SpaceX的收購頻譜執照交易引發競爭疑慮而承壓。

道瓊工業指數9日早盤上漲75點，或0.1%；標普500和那斯達克指數則分別上漲0.3%和0.6%；費城半導體指數一度大漲1.2%，之後又翻黑。台積電ADR也呈現類似走勢。

美國總統川普8日貼文表示，不會在下月美國期中選舉前攻打伊朗，減輕了市場對中東衝突可能會進一步擾亂全球能源供應的恐懼。布蘭特原油期貨9日一度跌1%至每桶103.2美元；西德州中級原油期貨則下跌0.7%至90.8美元。

高市值成長股普遍呈現上漲，輝達上漲0.4%，特斯拉上漲2.7%，亞馬遜和Alphabet則分別上漲1.5%和0.7%。

蘋果股價則下跌2%，稍早媒體報導，該公司新推出的iPhone 18Pro和Pro Max，由於漲價影響買氣，已通知部分供應商減產零件。

SpaceX則開高走高，上漲2.5%，該公司前一天敲定一樁交易，將取得全美低頻段頻譜的使用執照，並對美國傳統電信業者構成直接挑戰。T-Mobile、AT&T和威瑞森（Verizon）等電信業者股價下跌6%至9%。

油價 蘋果 指數

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