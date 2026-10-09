大馬擴大青年免費AI訂閱 新增10萬名額納入主流程式

馬來西亞推動人工智慧（AI）普及，首相安華今天宣布，將新增10萬個免費AI訂閱名額，並納入ChatGPT等應用程式。政府將投入資源培育AI人才，協助中小企業導入AI及推動營運自動化。

新海峽時報（New Straits Times）報導，安華今天在國會下議院提出2027年預算案表示，提供青年免費AI訂閱服務的措施反應熱烈，政府決定再增加名額，並擴大適用的AI應用程式範圍。

這項措施延續政府推動青年學習AI的政策。大馬於8月31日先推出「全民人工智慧計畫」，為18至30歲的青年提供免費AI課程及軟體訂閱，第一階段預計惠及10萬人；舉凡完成指定課程的青年，可獲主流AI軟體免費訂閱，為期3個月。

「全民人工智慧計畫」透過「數位公民」平台推行，提升青年對人工智慧的理解及應用能力，加速馬來西亞邁向AI國家。課程涵蓋AI安全、網路安全、代理式AI及生成式AI等內容。

大馬希望青年完成培訓、掌握相關知識，再使用AI工具，避免科技發展擴大城鄉及貧富之間的數位落差。

報導指出，2027年預算案規劃撥款，馬來西亞人工智慧公司（AI Malaysia Bhd）將獲近馬幣1500萬令吉（約新台幣1億1700萬元）撥款，用於強化安全且符合倫理的AI生態系，支持培育20萬名具備AI技能人才的目標。

另外，馬來西亞數位經濟機構（MDEC）也將投入馬幣3000萬令吉，協助4000家中小企業導入AI、推動營運自動化，培訓並認證5000名AI專業人才。

安華表示，政府重視青年掌握程式設計、資料科學及量子科技等領域。除了擴大AI應用，大馬將建置主權AI雲端，確保馬來西亞民眾的資料及國家戰略資訊由國家掌控。