串流影音市場競爭加劇 傳Netflix擬裁員約5%

美國數位媒體帕克新聞（Puck News）今天引述知情人士報導，串流影音平台Netflix計劃裁減約5%的員工，最快可能於下週宣布相關消息。Netflix對此不予置評。

路透社報導，Netflix上一次大規模裁員是在2022年，當時公司在成長放緩及訂戶流失之際裁減數百個職位。截至去年底，Netflix約有1萬6000名全職員工。

Netflix正因應競爭日益激烈的串流影音市場，在媒體公司持續整併之際，YouTube搶占了愈來愈大的收視與廣告市場份額。

Netflix持續拓展訂閱業務以外的領域，投資廣告、直播節目及遊戲，以分散營收來源。