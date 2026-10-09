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串流影音市場競爭加劇 傳Netflix擬裁員約5%
美國數位媒體帕克新聞（Puck News）今天引述知情人士報導，串流影音平台Netflix計劃裁減約5%的員工，最快可能於下週宣布相關消息。Netflix對此不予置評。
路透社報導，Netflix上一次大規模裁員是在2022年，當時公司在成長放緩及訂戶流失之際裁減數百個職位。截至去年底，Netflix約有1萬6000名全職員工。
Netflix正因應競爭日益激烈的串流影音市場，在媒體公司持續整併之際，YouTube搶占了愈來愈大的收視與廣告市場份額。
Netflix持續拓展訂閱業務以外的領域，投資廣告、直播節目及遊戲，以分散營收來源。
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