軟銀擬向波灣投資人籌措1000億美元 拚擴大AI布局

日本軟銀集團（SoftBank Group）創辦人孫正義擬向波斯灣地區投資人募資多達1000億美元，他正在尋求新資金支持，以便進一步擴大布局人工智慧（AI）領域。

英國金融時報（Financial Times）引述若干消息人士報導，孫正義過去數週陸續和阿拉伯聯合大公國（UAE）等波斯灣國家的重量級人士討論潛在融資事宜，他是AI領域最堅定的擁護者之一。

這是孫正義大舉投資AI的最新一項計畫，他近日已完成對AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的650億美元投資。

不過，OpenAI備受矚目的首次公開募股（IPO）已證實延期，加上市場擔心軟銀對AI曝險規模過大，引發部分投資人反思，孫正義是否有能力持續投入大筆資金支持他口中的這項革命性技術。

消息人士透露，根據這項波灣地區潛在融資案，孫正義將利用這筆資金設立基金，用於收購企業，並運用AI和其他先進技術提升這些企業的經營效率。

消息人士指出，這項融資案未必會談成。軟銀對此不予置評。