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財報季即將登場 AI相關企業成美股第3季獲利成長主力

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

美國企業第3季獲利有望再度大幅成長，如同股市強勁反彈，人工智慧（AI）相關企業將成為推動獲利成長的主要動力。

路透社報導，儘管投資人對AI帶動的獲利高速成長感到振奮，許多人也擔心這股趨勢能持續多久，以及熱潮退去後股價將受到何種衝擊。

倫敦證券交易所集團（LSEG）獲利與股票研究主管狄隆（Tajinder Dhillon）表示，分析師平均預期，標準普爾500指數成分股企業第3季獲利將年增約31%，其中約2/3的增幅來自科技業，以及Alphabet、亞馬遜（Amazon）和Meta Platforms等AI巨頭。

美股財報季即將登場，下週將由摩根大通（JPMorgan Chase）和高盛（Goldman Sachs）等銀行股公布財報，揭開非正式序幕。標普500指數本週在科技股漲勢帶動下創歷史新高。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo InvestmentInstitute）全球股票與實體資產主管薩馬納（SameerSamana）指出：「這全是AI的功勞，能源和原物料也有一些貢獻，但主要是受到地緣政治因素影響。如果科技業和AI相關企業貢獻70%至80%的獲利成長，我一點也不會感到意外。」

由於中東衝突持續，美國油價第3季飆升約30%，能源業獲利預計將較去年同期成長約115%。

薩馬納指出：「如果看看完全與AI無關的產業，情況也很能說明問題。」他點名民生必需品與房地產業，這兩個產業第3季獲利成長預估都相對疲弱。

財報 美股 Alphabet

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