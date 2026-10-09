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印度力拚海事產業稱霸全球 2047年前投資26兆元

中央社／ 新德里9日專電

印度希望在2047年前成為全球海事產業的超級大國，對此，印度港口、航運與水道部（Ministry of Ports, Shipping andWaterways）部長索諾渥（Sarbananda Sonowal）在接受中央社記者專訪時表示，印度將在那之前，投入80兆盧比（約新台幣26.4兆元）健全相關領域的基礎設施。

印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）與印度港口、航運與水道部舉辦的「薩加爾曼坦：大洋對話」（Sagarmanthan: The Great Oceans Dialogue）7日起在新德里舉辦一連3天的活動，吸引來自70個國家或地區，超過1200位代表參加。

「薩加爾曼坦：大洋對話」匯集政府、產業界、學術界、民間社會領袖，共同探討海洋韌性、永續航運、數位轉型、藍色經濟、海洋治理等議題，今年的主題為「藍色疆域新願景：海上貿易、技術與信任」。

印度港口、航運與水道部部長索諾渥在接受中央社記者專訪時表示，印度有自己的發展遠景，目標是希望在2047年以前，成為全球海事產業的超級大國、帶領全球海事發展的領頭羊，因此不論是造船、船舶維修、港口營運、工程、焊接、綠色能源、綠色引擎等，印度都會全力推動發展。

索諾渥告訴中央社記者，印度需要具備所有相關領域的基礎設施，以達到全球標準，並在世界上占有一席之地，印度正全力朝這個方向前進，因此在2047年以前，將投入超過80兆盧比。

索諾渥指出，在這個領域上，有許多優秀的專家，也有很多知識淵博的專業人士，並有具豐富經驗、曾獲得成功的企業，那些公司有辦法提供產品或服務給全球海事產業市場，因此都將是印度潛在的合作夥伴。

索諾渥提到，藉由這次對話，印度會和各方深入討論相關議題，希望建立起雙方的互信，未來就能以此為基礎進行合作，共同創造具有實際效果、能被看見、令人滿意，且可永續進行的計畫。

針對是否與台灣合作一事，索諾渥告訴中央社記者說：「我們始終對全球各國敞開合作的大門，也隨時準備與各方攜手合作。」無論什麼國家，只要願意主動參與，和印度攜手推動海事發展，印度都非常歡迎，這也是舉辦這次對話的原因。

索諾渥表示，印度關注的不止海洋或沿海地區，也包括內陸的水道，希望探索和開發各類相關資源，以促進人類福祉、推動經濟成長、並改善整體環境。

索諾渥在8日舉行的記者會中提到，印度願與世界各國攜手合作，共創更安全的海洋、更環保的航運和共同的繁榮。

印度 海事 航運

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