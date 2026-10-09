調查：「這個族群」超車嬰兒潮世代 成高價藝術品消費主力

最新調查顯示，Z世代已成為高價藝術品市場最活躍的買家，改寫了這個長期由嬰兒潮世代主導的市場面貌。

根據巴塞爾藝術展與瑞銀集團（Art Basel & UBS）的「全球收藏調查報告」，Z世代在2025年及2026年上半年購買藝術品的支出，是嬰兒潮世代、X世代、千禧世代及更年長世代的兩倍以上。調查也顯示，今年曾購買價格逾100萬美元藝術品的藏家中，Z世代就占了將近一半。

這項調查涵蓋3,100名目前活躍於藝術市場、資產超過100萬美元的受訪者。

調查指出，2025年Z世代藏家平均花費34萬7,460美元購買藝術品，比前一年增加19%，也高於高淨值藏家平均12萬4,265美元的支出。

收藏力不只在藝術品

Z世代在其他收藏品類別的支出也居各世代之冠。在運動紀念品、葡萄酒、威士忌與烈酒，以及高級收藏球鞋等項目上，Z世代與其他世代間的支出差距最大。

其中，差距最明顯的類別之一是珠寶與寶石。Z世代今年在此類別平均支出15萬1,310美元，是支出次高的X世代藏家平均2萬9,500美元的五倍以上。

瑞銀美洲藝術諮詢主管紐頓（Matthew Newton）表示，「藝術界正廣泛討論如何更貼近並吸引這個世代，但這些人早已進入市場，而且非常活躍」。

另一方面，Z世代也更傾向保留家族傳承下來的藝術品，與市場普遍看法相左。在曾經繼承藝術品的藏家中，近九成Z世代仍持有這些作品，高於X世代的64%。

年輕女性成市場新勢力

Z世代在藝廊、博物館和藝術博覽會中的能見度也愈來愈高。巴塞爾藝術展執行長霍洛維茨（Noah Horowitz）表示，全球各地的巴塞爾藝術展正日益吸引Z世代，尤其是女性。

霍洛維茨說，「疫情以來的每場藝博會，都有大量新的VIP觀眾，這些VIP以女性居多，且年紀更輕，也更多是白手起家，而她們的消費意願也很高」。

調查顯示，女性收藏的藝術品範圍比男性更廣，包含繪畫、攝影、數位作品及新興藝術家的作品。男性則是傾向購買高價作品，13%的男性曾買進價格10萬美元以上的藝術品，女性僅有7%。

新進藏家撐起市場復甦

若論收藏資歷，今年上半年在藝術品支出介於100萬至1,000萬美元的藏家中，19%的資歷不超過五年；相較下，資歷超過20年的資深收藏家僅占4%。

Z世代與女性買家的崛起，帶動藝術市場在連續近三年下滑後快速復甦。報告指出，2025年全球藝術市場銷售總額成長4%至596億美元。