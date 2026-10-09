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晶片也能當擔保品？華爾街為輝達AI晶片籌建全新金融體系

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
華爾街正在為輝達的AI晶片，建立一套新的金融生態系統。 路透
華爾街正在為輝達的AI晶片，建立一套新的金融生態系統。 路透

華爾街金融界正在為輝達的人工智慧（AI）晶片，建立一套新的金融生態系統，使輝達晶片成為一種新的資產，並建立避險管道以及交易市場；內容包括由銀行業對輝達晶片提供貸款，由保險公司對晶片提供保障，投資人則能拿輝達晶片進行交易。

彭博資訊報導，由於輝達最尖端的AI晶片售價高昂，使許多用戶沒有能力想買就買。但如果用戶能夠利用晶片本身作為擔保品，向金融機構貸款，則AI基礎設施產業就能有數千億美元的可用資金，並協助輝達實現龐大的運算願景。

這套新的金融操作模式已經成型，由輝達扮演各種衍生性生意的保證者，保險公司則負責保護輝達晶片隨著時間而折舊之後的剩餘價值；亞馬遜等AI基礎設施業者並不直接擁有輝達的晶片，而是將晶片置入各個不同的實體。

這套融資體系能否順利運作，將取決於輝達晶片在使用若干時間之後，將價值幾何？以及如何轉賣？由於輝達不斷推出新世代的晶片，令各界擔心現有晶片的價值可能快速流失。

在晶片融資方面，輝達已經提出一項計畫，由貝萊德、阿波羅及高盛等金融機構協力籌集5千億美元以上的資金，對AI基礎設施供融資。現在金融機構正考慮是否能用輝達晶片本身來作為抵押品。

在金融機構提供融資之後，下一步是建立一個晶片期貨市場，讓AI用戶能夠鎖定晶片的未來價格，投機客也能參與交易。

晶片期貨市場要能有效運作，則晶片必須有一套可以信任的價格。晶片的算力並沒有普世公認的價格，而價格將視晶片模組、設置地點等因素而定。如果能夠依各項因素而將晶片價格指數化，便能為晶片期貨市場鋪路，而投資人也能以此為依據，對晶片未來的價值下注。

目前賭盤市場已經對晶片未來的價格下注，以輝達B200晶片今年底時的租用價格，作為標的。

等到此一市場成熟運作時，也將創造新的就業。一些AI雲端運算提供者將僱用全職的算力交易員，來買、賣與晶片未來價格掛鉤的合約。

晶片 輝達 華爾街

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