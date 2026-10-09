PIMCO：美10年期公債殖利率恐升至6% 26年來首見

全球最大債券基金公司PIMCO投資長伊瓦辛告訴英國金融時報，高油價加劇通膨疑慮，加上投資人憂心美國公共債務持續膨脹，美國10年期公債殖利率恐升至6%，創2000年以來新高。

路透社報導，美國公債殖利率是全球借貸成本與資產價格的重要基準。10年期公債殖利率今年以來已上升近120個基點，目前略低於上週觸及的5.34%；當時的水準為2002年以來最高。

PIMCO投資長伊瓦辛（Dan Ivascyn）今天告訴英國金融時報，10年期公債殖利率若從目前的5.29%大幅攀升，短期內「有可能」，原因包括避險基金正在平倉虧損的債券部位。

他指出：「即使從短期交易角度來看，這也絕對有可能，鑑於過去幾週的部分市場活動與不利的技術因素有關，包括部分避險基金平台及其他槓桿投資人的停損操作。殖利率確實可能升至那個水準。」

他表示，公債殖利率若進一步攀升，可能壓低股票和公司債等風險較高的資產價格。他並指出，若殖利率升至5.5%或更高，可能導致「信貸與股票等風險資產市場出現相當程度的疲軟」。

由於能源成本飆升推升通膨，加上人工智慧（AI）熱潮帶動經濟成長，投資人開始為利率「攀升一段時間」的環境做準備，全球債券今年面臨沉重賣壓。

債券價格下跌時，殖利率便會上升。全球公債殖利率因此大幅攀升，美國10年期公債殖利率在截至9月的3個月內，創下本世紀以來最大單季漲幅。