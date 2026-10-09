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竟與自家人唱反調！花旗量化策略師：1970年代情景重現 建議放空美股

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
花旗銀行量化策略師認為，當前這波AI榮景所處的環境與1970年代高通膨時期近似，建議放空美股。路透
花旗銀行量化策略師認為，當前這波AI榮景所處的環境與1970年代高通膨時期近似，建議放空美股。路透

人工智慧（AI）建置熱潮常與上世紀末的達康泡沫時期相提並論，花旗銀行（Citi）量化策略師團隊則認為，當前這波AI榮景所處的環境與1970年代高通膨時期近似，並建議放空美股，與該銀行的股票策略師唱反調。

MarketWatch報導，由花旗量化策略師桑德士領導的團隊指出，1970年代末，在時任聯準會（Fed）主席伏克爾啟動一連串升息打通膨之前，有些特徵和2026年的今天相似：成長強韌和通膨放緩驅動股市上漲，但後來隨著通膨上揚，股價開始轉跌。伊朗是當年地緣政治衝突點，今日也一樣。

這群投資策略師說，他們的總經模型正進入後週期循環領域，因為不僅經濟驚喜減少，金融情勢也收緊了——美國公債殖利率躍上20年高峰，企業也一窩蜂發債。

花旗量化策略師團隊擔心美國經濟將惡化，轉離不冷也不熱的「金髮女孩」環境，並建議投資組合減碼股票，股票配置調整為比標竿指數低5%，相較於之前建議加碼4%。他們也建議「小幅」放空美股，比較看好新興市場股票。

然而，這群量化策略師對美股後市示警，與華爾街大多數分析師的看法相左，甚至與花旗同事唱反調。花旗股票策略團隊把美股標普500指數年底目標價訂在8,100點，並預期Fed利率政策將轉「鴿」。

花旗股票策略長柯羅納特本周說：「我們的8,100點（標普500）目標價有前提，即經濟情況是軟著陸（若不是金髮女孩）。」

標普500指數8日收在7,765點，只差不到1%就重返歷史新高。

花旗 美股 放空

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