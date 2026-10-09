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看好需求強勁成長 SK會長承諾光州晶片廠儘速動工

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
韓國SK集團（SK Group）會長崔泰源。 美聯社
韓國SK集團（SK Group）會長崔泰源。 美聯社

韓國SK集團（SK Group）會長崔泰源今天表示，旗下SK海力士（SKHynix）看好需求強勁成長，計劃以最快速度在韓國西南部興建工廠，但未說明何時動工。

路透社報導，崔泰源在造訪光州新半導體園區預定地時告訴媒體：「我們預期需求將繼續以相當快的速度成長。」

他表示，SK已將位於龍仁市（Yongin）另一座晶片園區的興建時程提前12年，但即使如此仍不夠。

他說：「如果有必要，我們似乎必須同步興建。」

SK海力士已設定目標，將龍仁半導體園區的完工時間從原訂的2045年提前至2033年，目標是完成4座晶圓廠。

崔泰源表示，光州半導體園區的動工日期，將取決於政府的水電規畫能否配合SK的興建時程，但他補充說，公司希望儘快開工。

談到施工安排時，他說：「即使水電稍後才到位，只要我們能迅速完成打樁，我想我們就會先進場。」他並補充，公司並非想藉此降低施工成本。

他說：「我今天無法回答具體時間，因為我們還需要進一步評估，但我可以說的是，我們會以最快速度進行。」他並表示，可能很快就會公布時程。

三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士各計劃投資約400兆韓元（約2981.5億美元），在光州半導體園區各蓋2座晶圓廠。該園區占地約826萬平方公尺，部分用地位於即將搬遷的光州軍用機場及鄰近彈藥庫的原址。

韓國政府及地方當局正努力提供包括水電在內的基礎設施。

晶片 SK海力士 海力士

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