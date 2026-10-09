AI公司CDS價格上漲恐是警訊？5個方法辨別美股後市吉凶

美股本周在人工智慧（AI）樂觀氣氛下創新高，新出爐數據也佐證美國經濟仍強，但從Meta、Google到微軟，AI相關發債公司的信用違約交換（CDS）合約價格已悄悄上漲，甲骨文CDS漲幅尤其猛。這透露什麼訊息？

金融時報9日報導，2008年全球金融海嘯爆發後，世人明白，即使股市一片歡呼聲，房貸債券和銀行的CDS價格上漲，可能預示麻煩將至。這種衍生性金融商品價格走高，顯示投資人擔心貸款者未來可能破產。

觀察家指出，CDS市場交易清淡，可能使這個訊號受到扭曲；何況分析師預期，美國企業第3季獲利可望成長27%，進一步為美股漲勢助攻。但CDS價格上漲仍是不容輕忽的警訊，未來發展如何，宜關注下列五個問題：

一、科技公司的預測可信嗎？分析師預期，到2028年，科技業營運現金流可望倍增至2.4兆美元，反映AI產品需求激增，而非科技業公司未來現金流成長表現平平。問題來了：那些AI服務將由誰埋單？倘若科技公司的預測太樂觀，美股此刻顯然已處於泡沫中，終究會爆破。

二、誰出資支應AI建置支出？科技公司起初動用內部資源，但如今也不得不向外尋求融資，開始瘋狂發債籌措財源支應AI資本支出。企業大肆發債，已從其他產業吸走投資資金。

三、利率會升到多高的地步？美國10年期公債殖利率已躍上5%，財長貝森特堅稱，AI驅動的成長不久就會協助降低赤字，減輕美債壓力。華爾街金融圈人士說，如果美國成長率維持在3%以上，美國可避免債務危機。但貝森特也會面臨更大的挑戰，因為銀行為AI榮景提供資金的同時，也減少購買美國公債，他國央行也已少買美債。這意味避險基金對美債價格的影響力更大了，一旦風暴來襲可能拔腿就逃，加劇市場動盪。

四、油價會不會漲得更高？目前為止，全球經濟已大致挺過伊朗戰爭引發的能源價格震撼，但原油庫存水位已降到低點，油價進一步飆高的烏雲密布。伊朗國會議長卡利巴夫最近揚言，德黑蘭想運用封鎖行動促升油價和美債利率，藉加劇金融壓力向美國施壓。投資人宜留意。

五、AI投資若轉衰對成長衝擊多大？目前看來，美國成長仍強勁，紐約大學史登商學院與國際快遞公司DHL的最新分析報告顯示，2026上半年全球貨物貿易成長率比過去15年任一段半年期間都快，僅疫後期間除外。但今年上半年的成長有76%靠AI相關貿易驅動，科技投資也撐起美國目前經濟成長半邊天。假如AI熱潮降溫，不論是因為利率升高、AI安全顧慮或資料中心興建計畫停擺，勢必打擊經濟成長。

提出以上五個問題，不表示美股即將崩跌。誠如20年前那波金融危機的教訓所示，非理性榮景可能持續很長一段時間，但市場此刻正瀰漫著情況逐漸惡化的氣息，別漠視礦坑裡的金絲雀。