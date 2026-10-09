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川普排除選前攻擊伊朗 亞股多收紅油價回落
投資人評估人工智慧（AI）投資熱潮後續發展，美國總統川普排除在期中選舉前攻擊伊朗，國際油價回落，為股市提供支撐，亞洲股市今天普遍收紅。
法新社報導，市場近幾週再度燃起對AI的樂觀情緒，為科技類股注入動能，投資人對即將到來的財報季也抱持樂觀期待。
「金融時報」（Financial Times）報導，ChatGPT開發商OpenAI預估今年年化營收將達500億美元，遠不及先前估計的700億美元，市場信心為之動搖。
然而，彭博（Bloomberg News）隨後引述未具名消息人士報導，OpenAI預期將達到原先的營收目標。
川普排除在期中選舉前攻擊伊朗，並稱華府正與德黑蘭當局進行「富有成效的討論」，油價隨之下跌，提振交易員情緒。
美股那斯達克綜合指數昨天跌逾1%，輝達（Nvidia）股價下跌近3%，微軟（Microsoft）、超微（AMD）及亞馬遜（Amazon）等多家公司股價也挫跌。
不過，亞洲股市今天普遍上漲。香港、上海、雪梨、威靈頓、曼谷、馬尼拉及雅加達股市全數上揚。東京股市持平作收，收復早盤跌幅。
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