日經亞洲：需求疲軟 蘋果削減iPhone 18 Pro訂單

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天披露，由於記憶體晶片成本飆升迫使產品漲價，進而抑制消費者需求，蘋果公司（Apple）已通知部分供應商削減新推出iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max零組件產量。

知情人士告訴日經亞洲，蘋果自9月初以來，對出貨量的態度轉趨保守。其中2名消息人士透露，由於市場需求低於預期，本月零組件訂單較最初要求至少削減15%。

一名主管級消息人士指出：「光是10月，我們就看到蘋果對這兩款高階機型的訂單減少15%至20%；我們不知道接下來情況會如何發展。」

另一名消息人士告訴日經亞洲，自8月底到10月，整體需求量較往年疲軟，不過，這可能與蘋果調整iPhone機型發布時程有關。蘋果今年優先推出3款高階機型，標準版iPhone 18及新一代iPhone Air則留待明年春季發布。

一名供應鏈主管表示：「我們確實發現，今年下半年從8月開始的需求量，不如往年所有新機型同時推出時那麼強勁。今年，有助於拉升銷量的標準版iPhone 18，要到今年底才會需要零組件，以便於2027年初發布。」

出貨量滑降並不會立即轉化為蘋果營收縮水，因為所有機型的價格都比去年至少高10%。

瑞士銀行集團（UBS）分析師本週在一份報告中指出，在30多個市場中，消費者訂購iPhone 18 Pro的平均等待時間正在縮短。

他們指出：「在供應穩定的情況下，等待時間縮短令我們日益擔憂，尤其是近期價格上漲，使需求對價格變動的敏感程度可能高於過往新機發布時。」

蘋果9月9日發表最新一代旗艦iPhone，其中iPhone18 Pro起售價為1199美元，iPhone 18 Pro Max起售價則是1299美元。兩款機型售價均較去年機型上漲100美元，已於9月18日正式開賣。

蘋果首款折疊智慧型手機iPhone Duo的256GB基本款起售價為1999美元，預定自10月23日起在70個國家和地區推出。

知情人士告訴日經亞洲：「對智慧型手機來說，實在太貴了。」這名人士還說：「鑑於iPhone 18 Pro和Pro Max的需求狀況，我們預期iPhone Duo上市後不久，也會面臨類似命運。」