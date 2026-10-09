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微軟遭美政府暫停綠卡計畫資格 執行長同日獲川普頒獎

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
副總統范斯召開記者會宣布微軟員工申請綠卡計畫暫停，就在川普總統（右）頒發給微軟執行長納德拉（左）「國家技術創新獎章」之前幾小時。 路透
副總統范斯召開記者會宣布微軟員工申請綠卡計畫暫停，就在川普總統（右）頒發給微軟執行長納德拉（左）「國家技術創新獎章」之前幾小時。 路透

美國總統川普政府今天宣布將暫停微軟等數家公司參與讓外籍勞工申請綠卡的計畫資格，而川普在同一天對微軟執行長納德拉（Satya Nadella）頒發「國家技術與創新獎章」。

美聯社報導，川普政府再度對聘用外籍勞工和招收外籍學生的企業與大學出擊。川普的支持者長久以來主張H-1B簽證等各種計畫實際上讓美國企業得以較低薪資聘用外籍勞工，進而損害美國人的就業機會。

美國副總統范斯（JD Vance）指控微軟（Microsoft）濫用H-1B簽證計畫，他和其他政府高層也點名多所大學利用J-1簽證讓國際學生到美國，以及點名資訊科技外包公司，認為需要進一步調查是否有詐欺情事。

范斯表示，微軟遭暫停參與的「永久勞工認證」（ Permanent Labor Certification）計畫規定，企業必須先在美國刊登職缺廣告，再向勞工部提出申請，證明沒有足夠的美國勞工可填補職缺，必須讓外籍勞工取得綠卡。

范斯說：「他們會在小城鎮的報紙刊登廣告，然後出面表示『我們已替公司職缺刊登廣告，卻沒有人應徵』。接著他們就以無人應徵為由，以實際上形同外籍契約僕役的人取代美國勞工。令人遺憾的是，微軟是美國最常利用這套制度的公司。」

根據美國國籍暨移民局（USCIS）資料，微軟是美國使用H-1B簽證數量排名第5的雇主；亞馬遜（Amazon）則位居第1。

范斯表示，微軟去年裁撤6000名美國員工，卻也取得6300張H-1B簽證以及近3000張綠卡。

范斯在白宮記者會上說：「算一算就知道，微軟每裁撤1名員工，就以1.5名外籍契約僕役取而代之。我們要告訴微軟：你們是偉大的美國企業，但必須聘用偉大的美國勞工。」

總部位於華盛頓州雷孟（Redmond）的微軟表示，公司在上個會計年度提出約6000件H-1B簽證申請，80%是為「延長或變更現有微軟員工身分」。

微軟在聲明中說：「這些並非為了聘用新人。其餘為新員工提出的申請，對象都是已合法居留美國且決定來微軟工作的人，僅占我們美國員工總數的1%。他們並非剛抵達美國的人。」

微軟還說，公司只會為「符合這類簽證嚴格標準的人」提出H-1B簽證申請。

范斯表示，除了微軟，政府也將暫停奧多比（Adobe）以及高知特（Cognizant）、印福思（Infosys）、塔塔（Tata）、威普洛（Wipro）、HCL和凱捷（Capgemini）等科技顧問公司參與計畫資格。這些公司未立即回覆置評請求。

范斯宣布上述消息後不久，川普將「國家技術與創新獎章」（National Medal of Technology andInnovation）頒給納德拉和戴爾科技（DellTechnologies）創辦人戴爾（Michael Dell）。

綠卡 微軟 川普 簽證 范斯

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