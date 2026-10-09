漲價影響買氣 蘋果傳砍iPhone 18 Pro系列零組件訂單至少15%

蘋果新款高階iPhone漲價後，需求不如預期。日媒報導，蘋果已要求部分供應商減產iPhone 18 Pro及Pro Max零組件，10月零組件訂單較原訂數量削減至少15%。

一位企業管理層級的人士透露，兩款機型本月訂單減少15%至20%。各供應商生產前置時間不同，部分業者10月產量將受影響，11月起是否再調整仍不明朗。

iPhone 18 Pro及Pro Max起售價分別為1,199及1,299美元，比上一代高100美元。瑞銀指出，在供應穩定下，逾30個市場的Pro機型交貨等候時間縮短，讓分析師更加擔心漲價對需求的影響。

不過，今年出貨安排也有不同。蘋果優先推出高階機型，標準版iPhone 18及新一代iPhone Air延至明年春季上市，可能使下半年零組件需求低於往年。

IDC預估，記憶體短缺及成本上升將使今年全球智慧手機出貨量減少16.7%，創歷來最大減幅，平均售價則上漲27.6%。蘋果銷量減少未必立即拖累營收，但這波訂單調整顯示，即使業界龍頭也難免受到漲價衝擊。